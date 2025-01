L’Arsenal è pronto a spendere 100 milioni di sterline per un nuovo attaccante

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

L’Arsenal spenderà molti soldi per un nuovo attaccante





Secondo il Daily Mail, l’Arsenal sarebbe disposto a spendere 100 milioni di sterline per un nuovo centravanti.



I Gunners hanno avuto una stagione frustrante in Premier League e sono attualmente a sei punti dalla capolista Liverpool, che ha una partita in mano.

È improbabile che il club faccia acquisti importanti nell’attuale finestra di mercato e potrebbe aspettare fino all’estate per fare qualsiasi mossa importante di trasferimento.

È stato ora riferito che l’Arsenal potrebbe dare la priorità a un nuovo attaccante in estate e potrebbe essere disposto a spendere fino a 100 milioni di sterline.

Newcastle United Alessandro Isacco è stato fortemente collegato a un trasferimento, ma non vi è alcuna garanzia che i Magpies prenderanno in considerazione la sua partenza.

Ha un contratto fino all’estate del 2028. La squadra del Tyneside sarà in una posizione forte per trattenerlo se si qualificheranno per la Champions League.

Se perdessero la qualificazione, potrebbe aprirsi un’opportunità per l’Arsenal di ingaggiare il nazionale svedese in estate.