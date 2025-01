L’Arsenal è pronto a vendere un difensore di 28 anni quest’inverno

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Zinchenko sarà presto in viaggio





L’Arsenal ha aperto la porta per il trasferimento di Oleksandr Zinchenko tra l’interesse del Borussia Dortmund, secondo Florian Plettenberg .



Il nazionale ucraino è diventato un giocatore marginale per i Gunners in questa stagione e si è ritrovato regolarmente in panchina negli ultimi mesi.

Zinchenko è ora pronto ad affrontare una nuova sfida lontano dai giganti londinesi e pare abbia preso accordi personali con il Dortmund.

Il Dortmund sta pianificando un approccio per lui. L’Arsenal è disposto a cederlo in prestito a patto che ci sia un obbligo di acquisto da 20 milioni di euro la prossima estate.

Zinchenko è il terzino sinistro di terza scelta nella rosa dell’Arsenal, dietro Myles Lewis-Skelly e Riccardo Calafiori sotto amministratore Mikel Arteta.

È chiaro che non rientra nei piani a lungo termine di Arteta. Anche il Fenerbahce è estimatore, ma il 28enne probabilmente si trasferirà al Dortmund.

Domani l’Arsenal ospiterà il Tottenham Hotspur in Premier League. Calafiori potrebbe partire titolare a sinistra della difesa se ritenuto in forma.