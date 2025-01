L’Arsenal è uno dei preferiti dal contratto Wonderkid prima della scadenza di trasferimento

Notizia ” Eredivisienieuws ” Notizie dell’Arsenal

Nypan sulla strada per i Gunners?





L’Arsenal è il favorito per contrarre Rosenborg Wonderkid Giurano nypan Secondo VG in Norvegia prima della transfedeDeadline la prossima settimana.



I Gunners hanno già parlato con i rappresentanti del giocatore e ora stanno cercando di convincere l’adolescente a sceglierli.

Anche Aston Villa, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen sono interessati, ma si dice che l’Arsenal sia “di fronte alla competizione”, ha affermato VG.

Martin Odegaard Ha parlato con il giovane in precedenza e Nypan sarebbe stato tentato di giocare sotto il suo capitano della squadra nazionale.

Nypan si è sviluppato in uno dei migliori talenti emergenti in Norvegia. È stato eccezionale in questa stagione con otto gol e dieci assist.

Il diciottenne può giocare sia a livello centrale che offensivo a centrocampo. Lavora anche sodo per la squadra a livello difensivo.

Nypan ha in media quasi due contrasti per performance, con più di cinque azioni di recupero e duelli vinti. Sarebbe una fantastica acquisizione a lungo termine.

Rosenborg è disposto a venderlo per £ 10 milioni in primo luogo.