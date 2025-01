L’Arsenal punta a firmare presto un nuovo contratto?

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità sul Wolverhampton Wanderers

Cunha firma un nuovo accordo con i Wolves?





Il Wolverhampton Wanderers è pronto a cedere un nuovo contratto Matteo Cunha tra l’interesse dell’Arsenal questo mese, secondo il Daily Mail.



Il nazionale brasiliano è stato in forma sensazionale per le Midlands in questa stagione con dieci gol e quattro assist in diciannove presenze.

Secondo quanto riferito, l’Arsenal sarebbe vicino a concordare termini personali con il 25enne, ma non è chiaro se i Wolves sarebbero tentati di sancire la sua vendita.

Cunha è aperto a una sfida più grande lontano dai Wolves, ma il club rimane ottimista riguardo a un nuovo contratto a lungo termine per lui.

Il suo attuale contratto non scade prima dell’estate del 2027, ma i Wolves si rendono conto che devono dargli un aumento di stipendio per renderlo felice.

L’Arsenal deve ancora adottare un approccio formale per i suoi servizi, ma i rapporti sostengono che potrebbe essere necessaria una commissione più alta per convincere i Wolves a effettuare una vendita.

I Gunners potrebbero dover offrire almeno 60 milioni di sterline per indurre i Wolves ad accettare la sua partenza prima della scadenza del trasferimento invernale del 3 febbraio.