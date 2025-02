L’Arsenal può finalmente firmare 25yo Striker per £ 40 milioni

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Vlahovic disponibile per un prezzo di affare





L’Arsenal ha la possibilità di firmare l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic A un costo inferiore durante la finestra di trasferimento estivo.



La Serbia International è un obiettivo a lungo termine per i Gunners e il club lo ha seguito dal suo tempo in Fiorentina.

L’attuale accordo di Vlahovic con Bianconeri sarà nel giugno del prossimo anno e non sono stati compiuti progressi per un possibile rinnovamento.

Questo dovrebbe liberare la strada per la sua uscita. Preso in fuorigioco che il venticinquenne potrebbe essere disponibile per un “prezzo equo” di £ 40 milioni.

In passato, Vlahovic è stato anche associato a Liverpool e Chelsea. C’è un’alta possibilità che possa trasferirsi in Inghilterra.

La Juventus raggiunge già la sua potenziale produzione estiva. Esplorano un accordo permanente per i prestiti PSG Primo segni.

Muani ha firmato questo inverno per il Bianmanveri in prestito da Les Parisiens. È in forma brillante per loro con cinque gol in sei partite.