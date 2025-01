L’Arsenal rifiuta la vendita del centrocampista ai giganti brasiliani

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Jorginho non lascerà l’Arsenal questo inverno





L’Arsenal ha respinto la proposta di vendere il centrocampista Jorginho a Flamengo prima del trasferimento della scadenza, secondo Globo.



L’italiano è un giocatore di rotazione per i Gunners in questa campagna. Di recente ha iniziato contro Girona in Champions League.

Il suo accordo attuale termina alla fine della stagione, ma Flamengo ha recentemente cercato di negoziare un trasferimento a metà stagione con l’Arsenal.

I giganti di Londra annusarono l’offerta sul tavolo. Jorginho ora dovrebbe diventare membro di Flamengo alla fine della stagione.

L’Arsenal è già in trattative avanzate per terra Martin Zubimendi Da Real Sociedad in un accordo circa € 60 milioni quest’estate.

Zubimendi dovrebbe essere un sostituto di Jorginho. C’è una possibilità Thomas Partey Può anche andare alla porta iniziale.

Pareny ha avuto una campagna senza infortuni con i Gunners, ma il club non ha in programma di rinnovare i suoi £ 200.000 a settimana dopo giugno.

L’Atletico Madrid è aperto alla ri -firma del loro ex centrocampista.