L’Arsenal sta cercando di concludere un accordo per la stella brasiliana quest’inverno?

Cunha arriverà presto all’Arsenal?





L’Arsenal tiene d’occhio la stella del Wolverhampton Wanderers Matteo Cunha nel mezzo della sua impasse contrattuale, secondo Fabrizio Romano .



Il brasiliano è stato in buona forma per i Wolves in questa stagione con 14 gol e quattro assist in tutte le competizioni sotto la guida di due allenatori.

La sua forma ha attirato l’attenzione di diversi club della Premier League. L’Arsenal è uno degli ammiratori di lunga data del nazionale brasiliano.

È stato ora riferito che Cunha potrebbe lasciare la squadra delle Midlands prima della chiusura della finestra di trasferimento, vista la sua riluttanza a programmare un’estensione.

Cunha era sulla buona strada per prolungare la sua permanenza con una clausola di retrocessione, ma la sua testa è stata girata dall’interesse dei Gunners.

L’Arsenal non è l’unico club in lizza per i suoi servizi. Il Manchester United potrebbe inseguirlo se Alessandro Garnacho se ne andrebbe.

L’argentino sta seriamente valutando la possibilità di allontanarsi dall’Old Trafford a causa delle preoccupazioni per il suo tempo di gioco sotto l’allenatore Ruben Amorim.