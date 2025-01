L’Arsenal sta pianificando una mossa shock per Victor Osimhen

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Osimhen all’Arsenal quest’inverno?





L’Arsenal ha in programma una mossa choc per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen secondo Football Insider.



Sabato i Gunners sono stati sconfitti dall’Aston Villa in Premier League. Sono usciti con un vantaggio di 2-0, ma alla fine hanno ceduto il vantaggio.

Parlando dopo la partita, manager Mikel Arteta ha riconosciuto la necessità di rinforzi nell’ultimo terzo e i rapporti affermano che stanno cercando un accordo per Osimhen.

La stella nigeriana è stata in forma fantastica per il Galatasaray in questa stagione. Ha segnato quattordici gol e sei assist in tutte le competizioni per la squadra turca.

C’è una clausola rescissoria nel suo contratto per tornare al Napoli e l’Arsenal ora sta esplorando la possibilità di portarlo negli Emirati nelle prossime due settimane.

L’Arsenal potrebbe proporre un prestito per l’ex attaccante del Lille, con opzione di riscatto al termine della stagione in corso.

Osimhen potrebbe essere tentato di trasferirsi in Premier League dopo aver perso l’occasione al Chelsea la scorsa estate.