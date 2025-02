L’Arsenal subisce un duro colpo con un’altra stella per la stagione

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Outz per la stagione con un infortunio al tendine del ginocchio





L’Arsenal ha subito un grave infortunio Kai Havertz Escluso per il resto della campagna con un tendine del ginocchio.



L’Internazionale tedesca è stato incoerente per i Gunners in anticipo, ma ha comunque segnato 15 gol e ha offerto cinque assist.

Da allora haverz è costantemente presente Gabriel Gesù‘Infortunio. Ora è diventato membro della sala di trattamento dopo una grave battuta d’arresto questa settimana.

L’ex Chelsea -man è stato un infortunio al tendine del ginocchio nel campo di addestramento di Dubai ed è escluso per il resto della stagione.

La notizia è un duro colpo per i Gunners. Sono già senza Gesù, Bukayo da E Gabriel teinies Con lesioni diverse.

Leandro Trossard” Raheem Sterling E Ethan Nwaneri Sono gli unici aggressori e potrebbero dover giocare ogni partita qui sotto.

Come manager Mikel Arteta Vuole ruotare, potrebbe dover optare per un centrocampista in un ruolo avanzato. Mikel Merino Può essere un’opzione.