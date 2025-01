L’Arsenal vuole ingaggiare la stella dei Wolves ma si trova ad affrontare un ostacolo

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

L’Arsenal valuta l’accordo per Cunha





L’Arsenal vuole ingaggiare l’attaccante del Wolverhampton Wanderers Matteo Cunha quest’inverno, ma dovrà confrontarsi con un potenziale ostacolo



I Gunners hanno avuto molti infortuni in questa stagione, ma al momento non è così Bukayo Saka per due mesi dopo l’intervento chirurgico al tendine del ginocchio.

Ethan Nwaneri ha impressionato nelle ultime partite in sua assenza, ma il ragazzo potrebbe essere indisponibile ieri a causa di un infortunio muscolare.

L’Arsenal ha un disperato bisogno di più qualità nel terzo finale. Cunha sarebbe un’aggiunta perfetta dato che può giocare ovunque in attacco.

L’AS Diario afferma che i Gunners desiderano portarlo all’Emirates Stadium, ma devono affrontare un enorme ostacolo sotto forma di Wolves.

La squadra delle Midlands attualmente si trova appena fuori dalla zona retrocessione per differenza reti ed è riluttante a perdere il suo bene prezioso.

Sono in corso trattative per un nuovo contratto a lungo termine e il club è pronto a inserire una clausola di retrocessione per convincere il giocatore.

La notizia è un duro colpo per i Gunners. I giganti londinesi potrebbero dover guardare altrove per rafforzare il loro attacco prima della scadenza del 3 febbraio.