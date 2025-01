Las Palmas x CA Osasuna: escalações, escalações e dicas de apostas

Os locais esperam recuperar e vencer o Osasuna.

O Las Palmas recebe o Osasuna neste sábado, 25 de janeiro, no Estádio Gran Canaria, da LaLiga. A equipa de Diego Martínez aspira certamente a vencer o Osasuna depois das duas derrotas consecutivas frente ao Getafe e ao Real Madrid (1-2) e (4-1).

Na verdade, uma vitória sobre o visitante Osasuna certamente os ajudará a esquecer aquele terrível jogo contra o Madrid. No mesmo jogo, eles perderam brutalmente depois de marcar um minuto e assumir a liderança. No entanto, isso foi em vão, já que os homens de Carlo Ancelotti mudaram a situação partindo os corações dos torcedores do Las Palmas.

O Osasuna também não está bem e não vence nenhum jogo nos últimos cinco jogos na LaLiga. Estão na décima colocação com 26 pontos em 20 jogos. O Sevilla está apenas uma posição atrás, com o mesmo número de pontos e apenas um gol de diferença. Portanto, não pode se dar ao luxo de falhar na próxima partida ou será eliminado do top 10.

Começo:

Sábado, 25 de janeiro, 1h30 IST

Local: Estádio Gran Canaria, Espanha

Forma

Las Palmas: DWLLL

Osasuna: LWLWD

Jogadores para assistir

Fábio Silva (Las Palmas)

Fabio Silva paralisou o Santiago Bernabéu ao marcar o primeiro golo do jogo frente aos poderosos brancos. O jovem de 22 anos não é conhecido por fugir de adversários difíceis e seu desempenho contra times de ponta demonstra claramente sua atitude destemida.

Silva também marcou o gol da vitória contra o Barcelona na partida de novembro. O gol aos 67 minutos deu a vitória ao time amarelo (1-2) no Camp Nou. Silva marcou seis gols nesta temporada e também deu duas assistências

Contra Budimir (Osasuna)

Ante Budimir é um homem apto para o Osasuna. O jogador nascido em Zenica é o terceiro melhor marcador da LaLiga esta temporada com 10 golos. O internacional croata disputou todas as partidas da LaLiga neste ano, sendo titular 17 vezes.

Ele jogou um total de 1.482 minutos pelo clube, sendo um verdadeiro burro de carga. O jogador de 33 anos mostrou realmente que mesmo na sua idade consegue enfrentar os mais jovens.

Detalhes da partida

O UD Las Palmas não marcou em nenhum dos seus 10 jogos em casa na LaLiga nesta temporada.

A última vitória forasteira de CA Osasuna contra UD Las Palmas foi em 2014.

Quando UD Las Palmas perde por 0-1 em casa, eles vencem 0% dos seus jogos.

Las Palmas x Osasuna: dicas de apostas e odds

UD Las Palmas ganhará @2,50 IXBET

Metas inferiores a 2,5 @1,74 1XBET

Fábio Silva marcará em 21/10 bet365

Lesões e notícias da equipe

Por parte do Las Palmas não há preocupações com lesões.

Da parte do Osasuna, Bryan Zaragoza está de fora devido a lesão.

Frente a frente

Total de partidas: 9

Las Palmas venceu: 3

Osasuna venceu: 3

Empates: 3

Escalação planejada

Las Palmas (4-5-1)

Cillessen (GK); Muñoz, McKenna, Herzon, Suárez; Moleiro, Rodríguez, Mármol, Muñoz, Sandro; Silva

Saúde (4-2-3-1)

Herrera (GK); Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Ibanez, Torro; Moncayola, Oroz, Garcia; Budimir

Previsão de partida

Apesar da sua forma atual, o UD Las Palmas parece ser o ligeiro favorito frente ao Osasuna em casa. A Gran Canaria sempre foi um local difícil para o Osasuna e desta vez não deverá ser diferente.

Prognóstico: UD Las Palmas 1-0 Osasuna

Radiodifusão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: Superesporte

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.