Las Vegas ospita il 27esimo campionato di playoff del College Football

Las Vegas ospiterà il campionato nazionale Playoff del College Football all’Allegiant Stadium il 25 gennaio 2027, ha annunciato venerdì il CFP.

“Las Vegas ha dimostrato al mondo di avere luoghi straordinari e un’energia illimitata per ospitare un evento come il campionato nazionale Playoff di College Football in modo spettacolare”, ha affermato il direttore esecutivo del CFP Rich Clark in una nota. “Non riesco a pensare a una scena migliore per incoronare la migliore squadra di football universitario nel 2027.”

Las Vegas diventerà la terza città nel fuso orario del Pacifico a ospitare la partita per il titolo CFP, unendosi alla Bay Area (2019) e a Los Angeles (2023). Miami ospiterà la prossima partita del campionato nazionale il 19 gennaio all’Hard Rock Stadium, una gara che vedrà protagonisti i vincitori del Fiesta e del Peach Bowls che ospiteranno le semifinali.

Siti non annunciati dopo il 2027 a Las Vegas.

“Unire l’energia di Las Vegas con il campionato nazionale Playoff di College Football creerà un evento davvero straordinario, sia dentro che fuori dal campo”, ha affermato Steve Hill, presidente e amministratore delegato della Las Vegas Conference and Visitors. “Apprezziamo l’opportunità che il CFP ci ha dato di accogliere i più grandi atleti e i più grandi tifosi del football universitario per un’esperienza senza precedenti nel campionato nazionale in una città costruita per festeggiare”.