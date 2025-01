L’ascesa di LiAngelo Ball come rapper: G3 porta le vibrazioni degli anni 2000 nel 2025

Molti giocatori di basket professionisti si sono rivolti alla musica, ma nel 2025 la carriera rap di un pallone inizia a raggiungere nuove vette.

LiAngelo Ball, il fratello di mezzo della guardia dei Chicago Bulls Lonzo Ball e della guardia degli Charlotte Hornets LaMelo Ball, non ha visto un minuto di una partita della stagione regolare della NBA. Tuttavia, LiAngelo, 26 anni, sta prendendo d’assalto il mondo della musica con il suo ultimo singolo, “Tweaker”, che porta l’atmosfera rap dei primi anni 2000 nell’hip-hop moderno.

Il singolo è stato pubblicato il 3 gennaio sulla pagina YouTube di WorldstarHipHop in esclusiva. Al 9 gennaio, il video ha guadagnato 5,6 milioni di visualizzazioni.

La famiglia Ball non è nuova al gioco rap. Lonzo ha diverse canzoni al suo attivo, tra cui “Zo2”, un disco utilizzato per promuovere le sue scarpe firmate Big Baller Brand. Pubblicato sotto l’etichetta Born to Ball Music Group, LiAngelo sta facendo rumore nel mondo dello sport e del rap. Lonzo ha già annunciato l’anno 2025 “anno G(elo).“

Una volta che LiAngelo iniziò ad anticipare il suo singolo, era solo questione di tempo prima che la canzone raggiungesse le classifiche. Secondo Chart Data, la canzone ha raggiunto la top 10 nella classifica streaming statunitense su Spotify mercoledì. Giovedì, il brano ha debuttato al numero 4 – battendo Tyler, il creatore di “Sticky” con GloRilla, Sexyy Red e Lil Wayne, e “tv off” di Kendrick Lamar con Lefty Gunplay – con 1.398.725 riproduzioni. secondo Spotify.

Se non sei convinto che l’anno 2025 possa già appartenere a LiAngelo o al suo soprannome rap G3, ecco una cronologia di ciò che è successo dall’inizio della sua carriera musicale.

Ball firma un contratto musicale da 13 milioni di dollari

Il successo di “Tweaker” si è trasformato in un serio guadagno per LiAngelo. Lunedì mattina, Ball ha firmato un accordo con Def Jam e Universal Music Group – fonti hanno detto a Shams Charani, insider di ESPN, che l’accordo vale fino a 13 milioni di dollari, con 8 milioni di dollari garantiti.

Il fratello maggiore Lonzo ha contattato X per offrire un accordo come spiegazione per il fatto che la data di uscita della musica di LiAngelo fosse successiva al previsto originariamente preso in giro.

Ora capite tutti perché non potevamo scendere… I superiori hanno detto di aspettare lol Era fuori dal mio controllo — Lonzo Ball (@ZO2_) 13 gennaio 2025

‘Tweaker’ si fa strada nelle arene e negli spogliatoi

Immagina questo: è il 2005 e hai appena vinto il campionato. La prima canzone della playlist è “Back Then” del rapper Mike Jones, e la squadra si lancia nel ritornello. LiAngelo “Tweaker” ha un’energia paragonabile. Il giorno della sua uscita, la canzone fu suonata nello spogliatoio dei Cleveland Cavaliers dopo la vittoria per 134-122 sui Dallas Mavericks. Durante la sua intervista post partita, la guardia dei Cavaliers Donovan Mitchell ha urlato a LiAngelo.

Pochi giorni dopo, l’allenatore Dawn Staley e i South Carolina Gamecocks si sono scatenati al ritmo della canzone durante l’allenamento.

Anche i Detroit Lions hanno suonato la canzone dopo la vittoria per 31-9 sui Minnesota Vikings, aggiudicandosi la testa di serie numero 1 nella NFC.

Potrei piegare, piegare quell’angolo, WOOOAAAHHH https://t.co/gDHzgNEzy1 —Detroit Pistons (@DetroitPistons) 9 gennaio 2025

Dopo il trionfo di Cleveland su Oklahoma City, che ha posto fine alla serie di vittorie consecutive dei Thunder a 15 e ha spinto la serie di vittorie consecutive dei Cavs a 11, i piani musicali erano in atto. In un’intervista post partita con Michael Eaves di ESPN, la guardia dei Cavaliers Darius Garland ha confermato che avrà un accordo di riserva nello spogliatoio e che la squadra si sintonizzerà sulla canzone di LiAngelo.

“Ho un aux. Sai che abbiamo incontrato Gelo.” Darius Garland batte il “Tweaker” di Gelo dopo la vittoria dei Cavs mercoledì sera 😅 pic.twitter.com/JGVVI1wdnI — Centro Sportivo (@ Centro Sportivo) 9 gennaio 2025

LiAngelo potrebbe aver ricevuto gli elogi più alti dalla guardia dei Milwaukee Bucks Damian Lillard. Lillard, che è anche un rapper e si fa chiamare Dame DOLLA, ha detto a Eves dopo la vittoria per 121-105 dei Bucks sui San Antonio Spurs che stava “rockeggiando e rispettando” la carriera di cantante e rap di LiAngelo.

I rapper approvano, chiedono di essere presenti nel remix di ‘Tweaker’

Dopo che martedì LiAngelo è stato annunciato come artista per Rolling Loud California, i rapper hanno chiesto a gran voce un lungometraggio con un nuovo singolo hot. Gli artisti MoneyBagg Yo, T-Pain, Lil Yachty, Meek Mill e Lil Boosie hanno espresso il loro apprezzamento per il disco e hanno detto che gli piacerebbe essere nel remix.

Potrei schivare piegando quell’angolo woah pic.twitter.com/zXXyC2aU1b — T-Pain (@TPAIN) 6 gennaio 2025

@LiAngeloBall mandami un verso aperto, lo modificherò 🔥🗣️ — PARLA (@MoneyBaggYo) 7 gennaio 2025

Rolling Loud annuncia Gelo come parte della formazione californiana

È noto che i festival musicali mettono in mostra i rapper più in voga del settore, ma alcuni sono nel gioco da molto più tempo di LiAngelo. Puoi dire che ha fatto bene. Martedì, Rolling Loud California ha pubblicato la sua scaletta per il festival musicale di metà marzo. LiAngelo doveva esibirsi nel giorno di apertura della lista principale di A$AP Rocky, che include YG, Larry June, BossMan Dlow e Ski Mask the Slump God.

CALIFORNIA RUMOROSA

15-16 Marzo 2025 PRIMO ACCESSO AI BIGLIETTI QUESTO VENERDI alle 11:00 PT GENERALI IN VENDITA QUESTO VENERDÌ alle 12:00 PT I BIGLIETTI DEL WEEKEND PARTONO DA $ 179 ALL IN 🔥 Registrati per il primo accesso

👉 pic.twitter.com/8jb3Wm39MK — Rotolando forte (@RollingLoud) 7 gennaio 2025