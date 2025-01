L’assistente allenatore vincitore del Super Bowl lascia il personale di Patriots

Sin da quando i New England Patriots hanno assunto Mike Vabel per essere il loro allenatore, il suo staff ha preso forma e ci sono stati alcuni cambiamenti significativi.

Il loro ultimo prevede la partenza di un membro a lungo tempo del loro staff che è uno dei pochi collegamenti rimasti alle loro squadre di dinastia.

“Il vice allenatore di lunga data di Patriot Mike Pellegrino non torna nel 2025 al giorno. Fonte. Pellegrino, 31 anni, faceva parte di due squadre vincitrici del Super Bowl per un decennio nel New England e ha allenato tre All-Pros nel corso di sei anni come allenatore DBS. Mike Vrabel continua la sua revisione dello staff ”, ha scritto Tom Pelissero della NFL Network Tom Pelissero su X.

Prolungato #Patriots L’assistente allenatore Mike Pellegrino non torna nel 2025 al giorno. Fonte. Pellegrino, 31 anni, faceva parte di due squadre vincitrici del Super Bowl per un decennio nel New England e ha allenato tre All-Pros nel corso di sei anni come allenatore DBS. Mike Vrabel continua la revisione del suo staff. – Tom Pelissero (@tompelissero) 28 gennaio 2025

Pellegrino ha iniziato nel 2015 come assistente di coaching e ha vinto nei suoi quattro anni in questa caratteristica dei campionati del Super Bowl nelle stagioni 2016 e 2018.

Successivamente, divenne allenatore del cornerback, un ruolo che aveva ricoperto fino a questa partenza.

Pellegrino è stata una star di lacrosse alla Johns Hopkins University e ha giocato nella Major League Lacrosse per un breve periodo di tempo.

Sebbene Pellegrino sia fuori, viene lasciato un altro volto ben noto dei giorni lucidi di Patriots.

Josh McDaniels, che ha avuto diversi ruoli nello staff di Bill Belichick dal 2001 al 2008 ed è stato coordinatore offensivo dal 2012 al 2021, è tornato in questa posizione sotto Vrabel.

McDaniels proviene da un periodo fallito come il capo allenatore di Las Vegas Raider, ma è tornato con la squadra in cui si è fatto un nome positivo per se stesso.

McDaniels e Vrabel sembrano modellare il rookie -quarterback Drake Maye in un franchisee mentre si rivolgono ai numerosi elenchi della squadra.

PROSSIMO: Il tre volte campione del Super Bowl lascia Patriots Coaching Staff