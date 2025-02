L’assistente di Eagles fa audace pretese di vincere il Super Bowl

Due anni fa, Philadelphia Eagles ha subito una perdita straziante per i capi di Kansas City nel Super Bowl dopo aver avuto la pausa.

Ora gli Eagles hanno le loro possibilità di redenzione quando incontrano i capi nel Super Bowl LIX, e se hanno una cosa che va per loro, è il fatto che la loro lista è senza dubbio migliore ora di quanto non fosse alla riunione precedente.

L’allenatore di Eagles Safeties Joe Kasper ha recentemente fatto una dichiarazione audace di ciò che avrebbe fatto per garantire una vittoria questa volta.

“Vorrei tagliare volentieri un dito se è quello che serve. Un dito o un dito. … Posso condividere i modi con il dito dell’anulare “, ha detto Kasper tramite Cameron Wolfe di NFL Network.

“Avrei tagliato l’anulare per garantire un Super Bowl”#Eagles L’allenatore di sicurezza Joe Kasper si unisce a me, Jevon Holland, Dre in un pod delle regole del Super Bowl Breakin ‘House. Impara il coach di Kaspers -Travel, le storie dei giocatori, la migliore risorsa di Vic Fangio. Vedi episodio completo: pic.twitter.com/yyzkbuqb9a – Cameron Wolfe (@cameronwolfe) 3 febbraio 2025

Se non altro, l’unica cosa su cui Eagles è migliore ora rispetto a due anni fa sono i loro giochi di corsa, che Saquon Barkley ha una stagione da ricordare.

È diventato la nona gara nella storia della NFL per raggiungere 2.000 cortili in una stagione regolare, e potrebbe essere il fattore decisivo che li mette in cima.

Molte persone sembrano concordare sul fatto che gli Eagles abbiano una lista migliore dei capi, ma Kansas City ha indubuso Steve Spagnuolo.

Inoltre, Kansas City ha mostrato una strana capacità di vincere costantemente partite ravvicinate in qualche modo.

La difesa degli Eagles, che è stata una delle più felici della NFL, dovrà fare uno sforzo incredibile per portare a casa il campionato.

