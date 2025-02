Last Devil May Cry Peak dos códigos de combate para fevereiro de 2025

Ajude Dante em sua luta contra demônios

Devil May Cry Peak of Combat Mobile Game é atualmente um dos melhores jogos da loja de aplicativos, onde os fãs podem jogar como Dante para combater os demônios. No entanto, combater tantos demônios difíceis pode ser um pouco difícil.

É por isso que existem alguns códigos resgatados gratuitos para o jogo que o ajudarão muito contra demônios. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Códigos de canalização ativa para Devil May Cry Peak of Combat

Aqui estão os códigos ativos para Devil May Cry Peak of Combat:

DMCVvesines: Use para recompensas no jogo

Happymon711: use para recompensas no jogo

Happysun663: use para 2 ingressos permanentes do cofre

Happysat681: use para 2 letras de armas cofre

Happymon707: use para recompensas no jogo

Happyun0808: use para cofres azuis

Happysun985: use para recompensas no jogo (novo)

Happymon821: use para 2 armas de arma

Happysun763: use para recompensas no jogo

Happy6611: use para recompensas no jogo

Happy0999: Use para 2 entradas de cofre de armas

Sinblade: Use para recompensas no jogo

Sindtvergil: Use para recompensas no jogo

Vergilao: Use para recompensas no jogo

Annivwknd315: Use para recompensas no jogo

Happysat909: Use para 2 entradas para o cofre de armas

LUNARDMCNY: Use para 3 interruptores de cofre especiais

Happymon7777: Use para recompensas no jogo

Happyun088: use para recompensas no jogo

Leia também: Tides of Annihilation anunciou: Mistura de Blade Stellar & Devil May Cry

Como trocar os códigos em Devil May Cry Peak of Combat?

Se você estiver jogando este jogo pela primeira vez e tiver alguns problemas, basta seguir estas etapas simples para trocar códigos:

Primeiro jogue o jogo no seu celular.

O seguinte é para concluir o tutorial se você for novo no jogo.

No canto superior esquerdo da tela, você verá um botão de três linhas, clique nele.

Agora toque na opção de resgate.

Escreva ou cole seu código de troca.

Clique em Confirmar para recompensas gratuitas no jogo.

Este é um jogo móvel autorizado criado por Nebulajoy que colaborou com a Capcom para entregar um Epic May Pico de jogo de combate para os fãs.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.