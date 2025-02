Latence Jules Koundé è in piedi dopo il punto di partenza nella vittoria di Barcellona

COACH BARCELONA HANSI Flick ha confermato Jules Koundé Dopo essere arrivato tardi alla riunione prima della partita, è stato lasciato cadere a lunedì 1-0 su Rayo Vallecano.

È la seconda volta in questa stagione che il ritardo di Koundé si trovava sul suo fianco. Per lo stesso motivo, era anche contro Aleva in ottobre.

Alla fine Kounde venne Forte di Hector al 66 ° minuto come Robert LewandowskiLa prima metà della sentenza ha restituito il Barça in cima alla Laliga, e con Flick ha detto che avrebbe parlato con la Francia della sua precisione.

“Abbiamo circa due o tre incontri per i giocatori, riunioni prima della partita”, ha spiegato Flick in una conferenza stampa dopo la partita.

“Ed è molto importante che ci siano giocatori. Non è troppo difficile farlo. Non si tratta solo di me, ma del rispetto (rispetto) per giocatori, club, fan.

“Non voglio dire di più perché voglio parlargli. Ma era troppo tardi. È una regola chiara, quindi non può iniziare. Questo è quello che è successo oggi.

Editori birichini 2 correlati

Flick ha regole rigide sull’essere in tempo. Anche il portiere Iñaki Peña Per le semi -finali della Supercopa spagnola contro l’Athletic Club a gennaio per aver raggiunto tardi per una riunione prima della partita.

Senza Koundé, che in tutte le competizioni in questa stagione ha iniziato 34 su 37 partite del Barça, la squadra catalana è quasi riuscita a vedere la festa di Rayo, che è stata imbattuta in nove partite di campionato.

Lo stesso Barça è ora su 12 corsie imbattute in tutte le competizioni e tre punti li ha riportati in cima al tavolo e ha continuato nella stagione delle montagne russe nel miglior volo spagnolo.

La squadra di Flick è stata chiara nel 10 novembre, a sette punti dal ritmo all’inizio di febbraio e ora ha guidato il Real Madrid, a differenza degli obiettivi, con l’Atlético Madrid solo un punto dietro gli avversari di Clásico.

“Non è sempre buono (guardare) il tavolo perché c’è molto”, ha aggiunto Flick quando è tornato nel posto più alto. “Sono felice per i fan, club, merita questa situazione. Abbiamo sempre detto che stiamo combattendo fino alla fine e non cambierà nulla. Dobbiamo combattere fino alla fine, la partita, è così che vogliamo finire la stagione.

“Alla fine siamo soddisfatti della vittoria. Un giorno come oggi siamo molto contenti di avere tre punti. È stato molto difficile. Non è stato facile vincere. “

Rap Ha perso la catena di possibilità di renderlo un gioco più comodo per il Barça, ma Rayo ha anche avuto l’opportunità di guardare la preda.

I visitatori si riferivano a una multa quando Abdul MuminLa camicia è stata tirata da una fortezza, con un calcio di punta di Barç proveniente da una situazione simile in cui Pathé Ciss rovesciare Iñigo Martínez in una scatola.

Rayo ha anche lasciato eliminare l’equalizzatore quando Randy NteakeTorna dalla posizione di fuorigioco, ha bloccato il tentativo di Mártinez di fermarsi Jorge Obiettivi di frutta.

“Come allenatore, cerco di rimanere dalla parte della decisione del giudice”, ha detto il boss di Rayo Iñigo Pérez. “A volte si applica a noi; Un altro momento no. Sento il lavoro che hanno e non supererò questa linea.

“In questo momento hai delusione per la sconfitta. Sono sicuro con il tempo e l’analisi che troveremo cose di cui saremo felici, ma fa male in questo momento. Non possiamo essere felici quando perdiamo.