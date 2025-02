L’attaccante del Chelsea è ferito per lo scontro di Brighton

Notizia ” Notizie in Premier League ” Brighton & Hove Albion News

GUIU da Feriti per Brighton Game





Il Chelsea sputa Marc Guiu ha subito un infortunio prima della FA Cup del quarto round contro Brighton e Hove Albion sulla strada.



I Blues hanno avuto una campagna media della Premier League, ma sono ancora quarte nelle classifiche con 43 punti sul tabellone.

Il club sarà nella campagna della Coppa d’Inghilterra a Brighton sabato e prima della partita hanno subito una battuta d’arresto.

Guiu ha subito un infortunio al rivestimento delle gambe e si prevede che mancherà il viaggio sulla costa meridionale come precauzione, secondo gli ultimi rapporti.

La notizia è una battuta d’arresto per il blues, considera il manager Enzo Maresca Aveva in programma di iniziare lo spagnolo nella parte anteriore contro i gabbiani.

Nicolas Jackson E Christopher Nunku hanno fallito l’obiettivo nelle ultime settimane. Guiu potrebbe dover aspettare più a lungo per la sua possibilità.

Il Chelsea sarà determinato a battere i gabbiani per mantenere in vita la loro speranza di vincere un trofeo. Entreranno nel gioco come perdenti leggeri.