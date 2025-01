L’attaccante del Manchester City Omar Marmoush dal Francoforte per 50 milioni di sterline – fonte

Il Manchester City è alla ricerca dell’attaccante Omar Marmoushha detto una fonte a ESPN, ma riconosce che sarà difficile vincerlo dall’Eintracht Francoforte questo mese.

Marmoush ha attirato l’attenzione di numerosi top club dopo aver segnato 13 gol in 15 presenze in Bundesliga in questa stagione.

Il City è interessato a un accordo per il nazionale egiziano, che vale circa 50 milioni di sterline (62,4 milioni di dollari) nella finestra di gennaio.

Tuttavia, con il Francoforte terzo in classifica dietro Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e quinto in Europa League, il City non è convinto che il club tedesco prenderà in considerazione la possibilità di perdere uno dei suoi migliori giocatori a metà stagione.

Una fonte ha riferito a ESPN che anche il City sarebbe interessato al centrocampista dell’Atalanta Edersonma deve affrontare una situazione simile con la squadra di Serie A riluttante a negoziare per il nazionale brasiliano a gennaio.

Il boss della città Pep Guardiola sta cercando di rafforzare la sua squadra questo mese dopo gli infortuni di alcuni giocatori chiave Rodri, Rubén Diaz E Giovanni Pietre.

Omar Marmoush ha segnato 13 gol con l’Eintracht Francoforte in questa stagione. Foto di Alex Grimm/Getty Images

Anche il club è ancora alla ricerca di un sostituto Giuliano Alvarezche si è trasferito all’Atlético Madrid in estate. Il City ha mancato i gol di Alvarez – ne ha segnati 19 la scorsa stagione – e Marmoush si assumerà parte della responsabilità Erling Haaland.

Il norvegese ha segnato 16 gol in questa Premier League ed è il secondo capocannoniere del City in campionato Se Guardiol su quattro.

Nel frattempo, il City è ancora in trattative con RC Lens per il difensore 20enne Abdukodir Khusanov.