L’attaccante del Manchester United in prestito alla Liga?

Antonius in prestito al Betis?





Secondo quanto riferito, l’esterno del Manchester United Antony si unirà al Real Betis in prestito per il resto della stagione.



Il nazionale brasiliano è caduto in disgrazia allo United negli ultimi 18 mesi. Le sue fortune non sono cambiate sotto il nuovo allenatore Ruben Amorim.

Ciò ha aperto la porta alla sua possibile partenza e si sostiene che il Real Betis sia in trattative avanzate con lo United per assicurarsi un trasferimento temporaneo.

Il Betis è pronto a garantire all’ex giocatore dell’Ajax un tempo di gioco regolare, ma lo United dovrà pagare la maggior parte del suo stipendio durante il periodo di prestito.

I Red Devils speravano in un’offerta migliore da altri giocatori sul tavolo, ma Antony ha la mentalità chiara per unirsi al Betis per la stagione in corso.

La decisione potrebbe valere la pena per i Red Devils dato che Antony è stato un giocatore marginale.

Una buona forma di gol potrebbe aumentare il suo valore di trasferimento prima della sua partenza definitiva in estate.