L’atteggiamento di Jayden Daniels, preparando la chiave del successo sulla strada

Ashburn, VA. – I comandanti di Washington Jayden Daniels, seduto in panchina, si sono rivolti a un gruppo di fan di Detroit Lions che lo hanno urlato sabato, ha sorriso e creato il suo cuore con le mani. Washington si fermò al quarto e al primo e la folla di Ford Field era forte.

Ma l’unica cosa che Daniels ha fatto, catturato Wusa-TV a Washington, fu che li sorrise e creò un cuore con le mani e poi ottenne una vittoria di 45:31.

“Non ho davvero detto niente”, ha detto Daniels. “Ho lasciato parlare il mio gioco.”

Washington spera che questo modo di pensare si tradurrà in un Super Bowl, perché Daniels suonerà davanti alla base di fan di Filadelfia, che è considerata una delle più decedute della NFL. I comandanti e le aquile giocano domenica alle 15:00.

Daniels sta anche cercando di diventare il primo quarterback iniziale a condurre la squadra al Super Bowl; Altri cinque hanno raggiunto la partita di campionato e hanno perso. All’inizio di questa settimana, Daniels ha affermato di non averci pensato, ma piuttosto di concentrarsi sull’allenamento quel giorno.

Non ha paura di giocare in un altro ambiente intenso. Washington ha vinto i primi due playoff sulla strada. In questi giochi Daniels ha lanciato quattro touchdown e nessuna cattura. Ha la migliore valutazione dei giocatori della NFL 86,9 per la stagione post -stagione.

“È bloccato dall’inizio del 1 ° trimestre alla fine di 4. “C’è un giocatore equilibrato con cui sia mai stato. Avere un tale comportamento come nuovo arrivato e poi come nuovo arrivato per un giocatore è una delle cose che lo rende così unico.

“Abbiamo giocato nella dieta più, abbiamo giocato nelle fasi più grandi e si comporta allo stesso modo ogni settimana. Lo adoro. In campionato.”

E nella stagione regolare, Washington era sulla strada 5-3 e Daniels possedeva il quarto miglior QBR a 70,6 con 10 touchdown e solo due colpi.

In altre parole, non gli dispiaceva giocare sulla strada.

“In effetti, non sto cercando di prestare attenzione a cose inutili in termini di folla e simili”, ha detto Daniels. “Ovviamente, sono lì per pompare la loro squadra, rallegrare la loro squadra, parlare di non -source. Se vieni catturato, otterranno quello che vogliono al momento.”

Alcuni dei più grandi momenti di Daniels si sono svolti in questa stagione sulla strada, a partire dal 3 ° Week “Monday Night Football” a Cincinnati. Al terzo e settimo, ci sono stati 2 minuti e 15 secondi, si sono uniti al ricevitore Terry McLaurin per un passaggio di atterraggio di 27yard – durante l’addestramento di un difensore flash.

Ha condotto il giro vincente e ha battuto Tampa Bay 23:20 con un goal dal campo nell’ultimo secondo nel round Wild Card. Quando ha vinto su Detroit, ha lanciato 299 yard, la sua seconda somma più alta della stagione e la maggior parte in viaggio – 201 yard vs. Blitz è andato da 11 a 15.

L’allenatore di Washington Dan Quinn ha affermato che più che giocare sulla strada è la difesa delle aquile in cui sarà difficile da navigare. I comandanti avevano un totale di 264 yard, il loro secondo numero più basso della stagione, a 26-18 a Filadelfia nella settimana 11. La ritorsione ha vinto 36-33 a dicembre nonostante cinque scambi.

Quinn ha affermato che il lavoro di Daniels gli permette di non essere intimidito sulla strada.

“Hai fiducia quando lo inizi”, ha detto Quinn. “Porta molto con esso, sia che tu sia a casa o in viaggio. Avere un tale background di lavoro, uomo che ti dà molta fiducia.”