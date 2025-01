Lauren Betts, da UCLA, tem desempenho quase perfeito, atinge 1.000 pontos na carreira na vitória entre os 10 primeiros sobre Maryland

A estrela da UCLA, Lauren Betts, registrou 33 pontos na vitória fora de casa por 82-67 contra o Maryland no domingo. No processo, ele também alcançou 1.000 pontos na carreira.

“Crescimento, é isso”, disse o técnico da UCLA, Cori Close, sobre o desempenho de Betts. “Crescimento e estar disposto a trabalhar. Não há atalhos. Dizemos que o padrão é o padrão. Você está disposto a trabalhar e está colhendo os frutos do seu trabalho.”

Betts foi imparável desde o início, marcando 24 pontos no primeiro tempo e empatando o recorde anterior de sua carreira de 31 pontos no início do terceiro quarto. Ele terminou o dia com impressionantes 14 de 15 em campo. Betts também contribuiu com sete rebotes, quatro assistências, quatro bloqueios e uma roubada de bola.

Betts está liderando os Bruins em pontuação, rebotes e bloqueios nesta temporada, e seu impacto a tornou uma das candidatas a jogadora mais forte do ano, junto com Hannah Hidalgo, da Notre Dame, e Juju Watkins, da USC.

Atrás de Betts, a UCLA teve seu melhor início na história do programa e é o único time do país ainda invicto. Os Bruins ficaram em primeiro lugar no AP Top 25 por nove semanas consecutivas, a sequência mais longa para qualquer time na história do Big Ten.

Kiki Rice foi outra forte contribuição para os Bruins no domingo, com 19 pontos. Enquanto isso, Saylor Poffenbarger foi o artilheiro do Maryland com 18 pontos.

Apesar do placar final, Maryland lutou bem no início do jogo, apesar de perdendo dois de seus três melhores marcadores. Os Terrapins perderam Bri McDaniel pelo resto da temporada depois que ela rompeu o ligamento cruzado anterior em 14 de janeiro contra o Minnesota. Eles enfrentaram outro golpe menos de uma semana depois, quando Shyanne Sellers sofreu uma lesão no joelho contra o Texas. Este foi o segundo jogo consecutivo que Sellers perdeu, mas a expectativa é que ele retorne em breve, já que está listado no dia a dia.

A UCLA retorna à quadra no próximo domingo contra o número 23 do Minnesota. Enquanto isso, Maryland enfrentará Penn State fora de casa na quarta-feira.