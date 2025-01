L’auto guida tra la folla, fa male 3 dopo la vittoria aquile

FILADELFIA – L’auto ha abbattuto e ha ferito tre pedoni in una folla di persone che hanno lasciato il gioco fuori da Philadelphia Eagles domenica sera, ha detto la polizia.

L’autista è in custodia e la collisione non sembra immediatamente intenzionale, ha detto il dipartimento di polizia di Filadelfi in un incarico sui social network.

Le vittime non hanno subito un infortunio per la vita, secondo i rapporti che si riferivano alla polizia filadelfa.

Secondo i rapporti, l’auto si è schiantata contro una grande folla vicino alla città storica City intorno alle 21:30 dopo il campionato NFC della partita a Lincoln Financial Field.

Eagles ha sconfitto i comandanti di Washington 55:23 e il 9 febbraio nel Super Bowl LIX di New Orleans competeranno con un doppio difensore del titolo dei capi del Super Bowl Kansas City.