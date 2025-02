La star di Charlotte Hornets Lamelo Ball e Chicago Bulls guardano il padre di Lonzo Ball, Lavar Ball, ha amputato il piede destro per “domanda medica seria”, secondo ” Rapporto sportivo TMZ Mercoledì.

La palla ha effettuato la procedura mercoledì ed è di “buon umore” secondo il rapporto.

Ball è stato nel punto pubblico dal 2017, quando suo figlio maggiore Lonzo aveva diritto alla NBA. Ball ha detto notoriamente Los Angeles Lakers ha in programma di disegnarlo a Lonzon. Mesi dopo, Lakers ha redatto Lonzon NBA # 2.

È anche noto per la sua presa calda, come dire che avrebbe potuto vincere uno uno di Michael Jordan o che Lonzo era il miglior giocatore di Lakers con LeBron James.

Nel 2016, la palla da 57 anni ha fondato “Big Baller Brand”, ogni scarpe firmate di suo figlio-lamelon, Lonzon e Liangelon. Il sito “Big Baller Brand” è stato chiuso nel 2019 e dopo la riapertura.

Nel 2017, Ball ha contribuito a stabilire la Junior Basketball Association con i finanziamenti che ha ricevuto “Big Baller Brand”. Liangelo e Lamelo hanno entrambi giocato in campionato.

Per i ragazzi di Ball, Lamelo Ball è, in media, i 27,3 punti più alti per la sua carriera per Hornets in questa stagione, e Lonzo Ball si è recentemente eseguito nella prima partita NBA per tre anni a causa delle lesioni al ginocchio in corso.

Liangelo Ball aveva precedentemente giocato nella sussidiaria di Hornets G -League, ma non si è mai esibita in NBA. Ha suonato l’ultima volta in Astros de Jalisco in Messico. In assenza di una carriera di basket, Liangelo ha lanciato una carriera rap di successo, anche esibendosi per il weekend All-Star di quest’anno.

Lamelo (2020) e Lonzo Ball (2017) erano ciascuno dei primi tre nelle stesse bozze NBA.

