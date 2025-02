Lazio vs Napoli Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Gli Azzurri buscando manter o primeiro lugar na liga italiana.

Lazio está pronto para receber Napoli no dia 25 da temporada 2024-25 da série A. Yo Yo Biancocelesti está em quarto lugar após suas apresentações decentes. Os anfitriões procurarão deixar um bom desempenho contra os toppers da tabela. Glor Azzurri está no topo da tabela da liga italiana, mas eles não têm lucros nos dois últimos jogos da liga.

Os anfitriões Lazio viram vitórias nas duas últimas saídas da liga. Eles conseguiram fazer seis pontos nos dois últimos jogos da liga. Eles estão em uma boa carreira, mas o confronto contra o Napoli não será uma questão fácil para eles.

Eles podem perder alguns ou até três pontos aqui. Lazio procurará aumentar seu ataque e jogo defensivo contra seus próximos oponentes.

Napoli está no topo, mas eles não conseguem lidar com três pontos, então provavelmente terão que liberar o primeiro lugar. Uma vitória é o que Gli Azzurri procurará. Eles têm uma equipe empilhada e tentam vitória quando enfrentam Lazio. Primeiro, eles foram mantidos por Roma e depois no próximo jogo, Udinese os manteve para um empate.

Começo:

Localização: Roma, Itália

Estádio: Estádio Olímpico

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 22:30

Árbitro: Davide Massa

VAR: em uso

Forma:

Lazio: Wllww

Napoli: wwwdd

Jogadores para olhar

Valentin Castellanos (Lazio)

Valentin Castellanos pode criar problemas para a defesa de Napoli aqui. O atacante argentino está em boa forma para o Lazio nesta temporada. Castellanos marcou nove gols e apresentou três assistências para os membros de sua equipe em 21 jogos da série A.

Romelu Lukaku (Napoli)

O atacante belga estará em ação mais uma vez para os toppers da mesa de Napoli. Romelu Lukaku tem sido de uma maneira decente. De gols de marcar à criação de espaço para seus colegas de equipe, Lukaku pode fazer tudo.

O ano de 31 anos conseguiu marcar nove gols e ajudou seus colegas de equipe seis vezes em 22 jogos da liga nesta temporada. Lukaku terá que encontrar um desempenho especial para levar sua equipe a uma vitória.

Coincidência

Napoli ficou sem vitórias em seus últimos quatro jogos na Série A contra o Lazio.

Os anfitriões venceram apenas um dos últimos cinco jogos da liga em casa.

Glor Azzurri está invicta em seus últimos nove acessórios da série A.

Lazio vs Napoli: Dicas de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um empate @11/5 Bet365

Objetivos abaixo de 2.5 @3/4 Betway

Romelu Lukaku para marcar @13/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Lazio ficarão sem os serviços de Matias vizinhos, Patric, Elseid Hysaj e Bolye Day porque estão feridos.

Napoli não terá David Neres, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola em ação devido a suas feridas.

Cabeçalho

Total de correspondências: 56

Lazio venceu: 21

Napoli venceu: 25

Desenhos: 10

Alinhamentos previstos

Problema de Lazio (4-2-3-1)

Média (GK); Mausic, Gila, Romanos, Tavares; Guenduzi, Ravela; Isacsen, DIA, Zaccageni; Castelo

Napoli previu o alinhamento (4-3-3)

Meret (GK); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan, Mazzocchi; Anguissa, Lobotkaa, McTominay; Politano, Lukaku, raspador

Previsão de coincidências

É provável que Lazio e Napoli garantem um ponto cada um, já que o concurso da série A entre os dois lados pode terminar em um empate.

Previsão: Lazio 1-1 Nápoles

Detalhes da transmissão

Índia – Galaxy Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

NÓS – Fubo TV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DSTV

