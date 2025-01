LBSU Beach x CS Fullerton Titans: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

CS Fullerton está em turnê, mas não parece deteriorado. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o LBSU 40-29.

CS Fullerton entrou no jogo com cinco derrotas consecutivas e está a caminho de somar seis. Eles conseguirão mudar as coisas ou a LBSU lhes causará outra perda? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

CS Fullerton Titans na praia de LBSU

Registros atuais: CS Fullerton 5-14, LBSU 7-11

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante entre Big West agendado para LBSU Beach e CS Fullerton Titans às 19h00 horário do leste dos EUA no sábado, no Walter Pyramid. Ambas as equipes tentarão se recuperar após derrotas consideráveis ​​nos jogos anteriores.

O LBSU está saindo de uma sequência selvagem de dois jogos: depois de marcar 84 pontos no sábado, eles foram muito mais limitados contra o UC San Diego na quinta-feira. Eles foram completamente derrotados pelos Tritons em casa e caíram por 80-54. Para quem acompanha em casa, essa é a maior perda que a Praia sofreu desde 26 de novembro de 2024.

Enquanto isso, a recente queda do CS Fullerton ficou um pouco mais difícil na quinta-feira, após a quinta derrota consecutiva. Eles se viram relutantes em levar um soco no estômago por 82-62 contra a UC Irvine. Para quem acompanha em casa, essa é a maior derrota que os Titãs sofreram contra os Tamanduás desde 1º de fevereiro de 2020.

Embora tenha perdido, CS Fullerton quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 17 rebotes ofensivos. São os rebotes mais ofensivos que conseguiram em toda a temporada.

O LBSU tem passado por dificuldades recentemente, já que perdeu três dos últimos quatro jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 7-11 nesta temporada. Quanto ao CS Fullerton, a derrota caiu para 5-14.

Olhando para o futuro, o LBSU é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam que ganhe por 3,5 pontos. Nenhuma das equipes se saiu bem contra a propagação nesta temporada; Eles têm 6-11, enquanto CS Fullerton tem 4-11-2.

LBSU venceu CS Fullerton em seu encontro anterior em dezembro de 2024 por um placar de 73-56. O LBSU tem mais uma vitória na manga ou o CS Fullerton vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

LBSU é favorito com 3,5 pontos contra CS Fullerton, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para esta, já que o jogo começou com Beach como favorito de 3 pontos.

O acima/abaixo é de 138,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

LBSU venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra CS Fullerton.