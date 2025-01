Le aquile tengono contro Rams e avanza alla partita del campionato NFC

FILADELFIA – Saquon Barkley ha corso nella neve per touchdown di 78 e 62 yard per finire con 205 yard di corsa, Jalen Hurts aveva 44 yard e i Philadelphia Eagles hanno tenuto a bada i Los Angeles Rams, felici per il turnover, 28-22 domenica per avanzare al NFC Championship Game per la seconda volta in tre stagioni.

Barkley ha corso 62 yard per segnare nel primo tempo e ha esteso il vantaggio nel quarto quando ha corso intatto per 78 yard per un altro touchdown. Ha schiaffeggiato la mano sul casco durante i suoi ultimi passi innevati e quando ha raggiunto la end zone, ha agitato le braccia ed è scivolato nella neve in una celebrazione di fine partita.

Gli Eagles ospiteranno i Washington Commanders nella partita del campionato NFC domenica dopo che i Commanders hanno ribaltato la testa di serie numero 1 di Detroit sabato. Gli Eagles hanno aperto come favoriti di 5,5 punti sui Commanders su ESPN BET. Apertura totale a 47,5.

“Gli elementi erano fantastici, ma l’atmosfera era ancora migliore”, ha detto Barkley. “I nostri tifosi sono stati fantastici. Eravamo vicini, ma questo è il calcio dei playoff. E alla fine, abbiamo portato a termine il lavoro”.

I Rams hanno mantenuto viva la minaccia del ribaltamento, grazie in gran parte a due tentativi di punti extra falliti da parte di Jake Elliott di Philadelphia.

Matthew Stafford, che ha tirato per 324 yard, ha mantenuto i Rams in campo con un passaggio TD da 4 yard a Colby Parkinson per il 28-22. I Rams hanno ripreso la palla a due minuti dalla fine e Stafford ha completato passaggi consecutivi di 11 e 37 yard per spostare la palla nel territorio degli Eagles.

Ma Stafford è stato licenziato da Jalen Carter al terzo down e ha lanciato un passaggio incompleto al quarto down per porre fine alla minaccia.

Ciò è avvenuto dopo che i Rams hanno commesso una raffica di fumble nel quarto quarto, uno del running back Kyren Williams che ha portato a un field goal degli Eagles e un licenziamento di Stafford che ha portato a un altro calcio di Elliott che ha dato a Philadelphia un vantaggio di 22-15.

Gli Eagles ospiteranno l’NFC Championship Game per la quinta volta dall’apertura del Lincoln Financial Field nel 2003.

I difensori degli Eagles si sono divertiti nel caos invernale, creando angeli di neve in end zone per celebrare le palle perse. Alcuni coraggiosi fan gelidi erano a torso nudo – e sì, anche Babbo Natale era in casa senza segnalare le palle di neve.

I lavoratori dello stadio hanno utilizzato gli spazzaneve per pulire le linee del cortile e gli hash mark mentre gli Eagles raccoglievano e spalavano la neve per liberare il cerchio per i tentativi di canestro di Elliott.

Hurts ha tirato per sole 128 yard e la sua mobilità è stata limitata nel secondo tempo dopo aver indossato una ginocchiera. Non sbagliava uno scatto, ma era facilmente gestibile in sicurezza. È stato licenziato sette volte.

Hurts ha subito una commozione cerebrale nella sconfitta contro Washington a dicembre che gli ha fatto saltare due partite. È stata l’unica sconfitta degli Eagles dopo essere tornati dal bye con un record di 2-2.

“Arriverà a Philadelphia. Questo significa tutto per questa città, questa squadra, e abbiamo tutto ciò che vogliamo davanti a noi”, ha detto Hurts.

Barkley aveva 118 yard totali durante l’intervallo, ma la difesa dei Rams – dopo nove licenziamenti contro il Minnesota – ha licenziato Hurts tre volte nel tempo. Hurts è stato esonerato in giocate consecutive alla fine del primo tempo, una perdita totale di 16 yard che ha buttato gli Eagles fuori dal campo di tiro.

Gli Eagles hanno preso in prestito il playbook utilizzato nella loro vittoria di novembre a Los Angeles quando le grandi giocate – Barkley ha effettuato touchdown di 70 e 72 yard – li hanno aiutati a raggiungere una comoda vittoria.

Hurts si è precipitato per il touchdown più lungo della sua carriera, 44 yard alla quinta giocata di una partita che ha mandato in delirio una folla fredda ancora in fermento dai teatri pre-partita. Elliott ha mancato il punto extra per la seconda partita consecutiva di playoff.

Dopo aver convertito un quarto down sul drive, Stafford ha colpito Tyler Higbee per un touchdown da 4 yard per il 7-6. Solo sei giorni prima, Higbee aveva sputato sangue nella vittoria nei playoff contro il Minnesota ed era stato portato in ospedale con un infortunio al torace.

Barkley ha segnato su una corsa di 62 yard per un vantaggio di 13-7, ma non prima che il rusher da 2.105 yard abbia rallentato vicino alla end zone e si sia guardato indietro per deridere le virate di Jared Verse. Barkley ha effettuato il suo quinto touchdown da oltre 50 yard della stagione ed è diventato il primo giocatore con tre touchdown da oltre 60 yard contro una squadra da quando Jamal Lewis di Baltimora lo fece contro i Browns nel 2003.

Verse è stato trollato da Barkley dopo che il debuttante dei Rams e nativo della Pennsylvania ha detto che “odia i fan degli Eagles”. La scelta al primo turno ha frequentato la scuola superiore a Bloomsburg, Pennsylvania, che si trova a circa 100 miglia a nord-ovest di Filadelfia.

Verse ha divorato i fan mentre si riscaldava, godendosi i fischi che gli piovevano addosso nella neve leggera. Una volta iniziata la partita, gli Eagles hanno mostrato Verse in panchina sul grande schermo e i tifosi hanno fischiato nuovamente.

Verse strizzò l’occhio alla telecamera e inserì il suo nome nell’elenco dei cattivi sportivi di Philadelphia.

Joshua Karty ha realizzato due field goal nel primo tempo per i Rams.

Elliott ha compensato il punto extra mancato con un field goal da 44 yard che ha attraversato i montanti per un vantaggio di 16-13 nel terzo.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.