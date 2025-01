Kansas City Masters potrebbe avere un vantaggio in Gridiron al Super Bowl LIX (9 febbraio alle 18:30 ET FOX) come favorito di 1,5 a Filadelfia nelle Eagles. Ma le tendenze recenti indicano anche che hanno anche un vantaggio in un gioco coeso.

Come squadra di casa del Super Bowl LIX, Eagles ha deciso di utilizzare le maglie di casa di Midnight Green. Patrick mahomes e maestri usano il loro fuori dalle maglie bianche.

Se sei superstizioso, la decisione Eagles potrebbe non essere stata corretta. Le squadre che hanno usato i proprietari di case nel Super Bowl sono solo 4-16 negli ultimi 20 anni. Nella storia del Super Bowl, 37,58 vincitori hanno donato uniformi bianche al gioco.

Una di queste 16 perdite è arrivata quando i Masters e le Aquile si sono incontrati al Super Bowl LVII due anni fa. Filadelfia ha anche deciso di indossare i suoi semi di casa nella partita e ha perso contro Kansas City.

Tuttavia, Kotkat è una delle poche squadre che hanno garantito una tendenza costante negli ultimi due decenni. Nick Foles li ha vinti nella stagione del Super Bowl Lii 2017 dondolando le loro uniformi verdi di mezzanotte, però Patrioti del New England Chiamata team di casa quell’anno, decise di usare le loro uniformi bianche.

I Masters hanno preso in considerazione altre due vittorie tra le squadre che hanno usato il dolore a casa nel Super Bowl negli ultimi 20 anni. Hanno usato i loro mazzi di casa in entrambe le vincite del Super Bowl sui San Francisco 49ers (Super Bowl Liv e Super Bowl HVIII). I Masters hanno anche usato i loro abiti da casa nel Super Bowl LV quando i bucanieri di Tampa Bay hanno deciso di utilizzare le uniformi per la partita. Tampa Bay ha smesso di vincere Super Bowlin, 31-9.

Ho visto ogni Super Bowl a cui i Masters e le Aquile sono andati negli ultimi 20 anni:

Super Bowl xxxviii: Patriots ha vinto Eagles, 24-21 (La squadra indossa uniformut ha vinto)

Super Bowl Lii: Eagles vince Patriots, 41-33 (Squadra vestita in abiti da casa) vinto)

Super Bowl Liv: Chiefs Loss 49ers, 31-20 (Squadra vestita in abiti da casa) vinto)

Super Bowl LV: Bucananeers vince Masters, 31-9 (La squadra indossa uniformut ha vinto)

Super Bowl HVII: Chiefs Won Eagles, 38-35 (La squadra indossa uniformut ha vinto)

Super Bowl HVIII: Chiefs vince 49ers, 25-22 (OT) (Squadra vestita in abiti da casa) vinto)

Esso Green Bay Packers ‘Vincita Pittsburgh Steelers Il Super Bowl XLV è stato l’unica seconda volta durante la stagione 2010 in cui la squadra del suo home manager ha vinto il Super Bowl dalla stagione 2004.

Le uniformi di ogni squadra sono il logo Lix Super Bowl Patch.

