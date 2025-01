Le critiche di Trent Alexander-Arnold al Liverpool sono un complimento ad Arne Slot

L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto delle critiche Trento Alexander-Arnold affrontato dopo la prestazione deludente contro il Manchester United della scorsa settimana, è un “complimento” per le sue qualità e “tutti hanno un’opinione” sul difensore.

Alexander-Arnold, in scadenza di contratto a fine stagione, è stato messo sotto esame questa settimana per la sua prestazione poco brillante nel pareggio per 2-2 contro la squadra di Ruben Amorim. Il 26enne è stato oggetto di un approccio da parte del Real Madrid all’inizio di questo mese, anche se l’approccio del club spagnolo è stato subito respinto dal Liverpool.

Alexander-Arnold ha prodotto una prestazione impressionante dalla panchina nella sconfitta di misura del Liverpool contro il Tottenham Hotspur a metà settimana e ha attirato nuovamente l’attenzione mentre guidava il suo club d’infanzia alla vittoria per 4-0 sull’Accrington Stanley nel terzo turno della FA Cup sabato. ha segnato un gol strepitoso dal limite dell’area di rigore.

“Penso che il complimento più grande che Trent abbia potuto ricevere sia stata la reazione di tutti dopo la partita con lo United”, ha detto Slot dopo la partita. “Tutti i giocatori nel mondo, tranne forse poche persone, hanno giochi scadenti e questo è del tutto normale.

“Quando Trent fa una brutta partita tutti hanno un’opinione su di lui. Forse ha a che fare con la situazione contrattuale. Non so se non ci fosse se tutti reagissero allo stesso modo”.

“Forse questo è il complimento più grande che puoi ricevere se hai avuto un’ottima prima metà di stagione e non hai giocato una buona partita contro lo United – e questo era chiaro per me, per i tifosi, per tutti gli analisti. Molti di quelli che hanno visto la partita sono stati piuttosto duri con lui, e forse questo è il complimento più grande che possa ricevere.”

L’allenatore del Liverpool ha aggiunto: “Penso che sia stato bello per lui giocare di nuovo nel nostro stadio di casa, sentire di nuovo l’accoglienza dei tifosi, era già fantastico quando abbiamo giocato contro il Tottenham.

“Anche oggi per lui è stato speciale. Aiuterà solo lui e noi perché se vogliamo fare cose speciali durante la stagione, dobbiamo farlo insieme, non solo i giocatori e l’allenatore, ma anche i tifosi”.

Lo slot ha anche elogiato la prestazione degli acquisti estivi Federico Chiesache ha segnato il suo primo gol con il Liverpool contro Accrington. Tuttavia, l’olandese si è affrettato a sottolineare che i tifosi non dovrebbero lasciarsi “portare via”, con l’attaccante che sta ancora lavorando per raggiungere il ritmo della Premier League.

“Vuoi segnare il tuo primo gol, soprattutto davanti ai tuoi tifosi”, ha detto Slot. “Questo è quello che ha fatto ora, quindi è un buon passo successivo. Non lasciamoci trasportare troppo perché anche se mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato l’Accrington Stanley, è una squadra della Lega Due. Ma è sicuramente un buon passo successivo per lui, essere disponibile e anche segnare un gol”.