Le fatture forniscono aggiornamenti su Amari Cooper

I Buffalo Bills terminarono la stagione regolare contro i New England Patriots in una partita che non aveva implicazioni nei playoff per loro, e lo fecero senza Amari Cooper.

Il veterano wide receiver non ha effettuato il viaggio per motivi personali dopo essere apparso sul referto dell’infortunio con un problema alla schiena all’inizio di questa settimana.

Con una partita di playoff wild card contro i Denver Broncos sul ponte, l’allenatore Sean McDermott ha fornito un aggiornamento sullo stato di Cooper.

“Durante la conferenza stampa di lunedì, Sean McDermott ha detto che WR Amari Cooper non è rientrato nei Bills da quando è stato esonerato dalla partita di domenica contro i Patriots a causa di una questione familiare,” ha scritto Alex Brasky del Bills Digest at X.

Durante la conferenza stampa di lunedì, Sean McDermott ha detto che WR Amari Cooper non si è unito #Fatture da quando è stato esonerato dalla partita di domenica contro i Patriots per una questione familiare. McDermott ha anche detto che non ci sono nuove informazioni da riportare su LB Terrel Bernard… — Alex Brasky (@alexbrasky) 6 gennaio 2025

Anche se la tempistica di Cooper rimane incerta, i Bills sperano che torni a giocare al fianco di Khalil Shakir e Keon Coleman nel corpo di accoglienza di Buffalo.

Questa stagione è stata impegnativa per Cooper, soprattutto in termini di produzione.

Dopo essere stato acquisito dai Cleveland Browns in uno scambio offseason, ha totalizzato 20 ricezioni per 297 yard e due touchdown in otto partite con Buffalo.

Il suo totale di 547 yard in ricezione per la stagione 2024 è il più basso della sua decennale carriera nella NFL.

Mentre i Bills si preparano per il viaggio nei playoff, il potenziale ritorno di Cooper potrebbe fornire una spinta tempestiva al loro attacco sui passaggi.

La sua presenza da veterano e la comprovata capacità di regia aggiungerebbero un’altra dimensione all’attacco di Buffalo nella sua campagna post-stagionale.

