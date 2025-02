Le insolite riunioni di Eagles di Nick Siriannon che “hanno costruito una fratellanza”

Henry McKenna Giornalista NFL

Di solito puoi sentire risate nell’intero gruppo di gruppo di Philadelphia Eagles ogni lunedì.

È tempo per il film. L’allenatore Nick Sirianni è il momento di fare qualcosa di leggermente diverso. Tutti i giocatori sanno cosa sta arrivando. E lo stanno aspettando. Cos’è un messaggio completo?

“Non puoi essere eccezionale senza la grandezza degli altri”, dice Sirianni ai suoi giocatori ancora e ancora.

Ecco cos’è questa settimana: grandezza.

Il Super Bowl è per l’eredità di Autobahn nella NFL, e non è un caso che Sirianni abbia ottenuto la sua squadra qui nelle prime quattro stagioni come capo allenatore. Conosce allo stesso modo chiunque sia vincere la testa di Kansas City, che competono per le prime tre torba di tutti i tempi, la corsa è iniziata quando KC ha vinto Philly due anni fa.

Ma questi studi cinematografici del lunedì non sono tipici in cui gli allenatori di solito sottolineano che “l’occhio del cielo non mentisce”. Questo è ciò che la maggior parte dei giocatori, degli allenatori e dei fan della NFL dopo aver sentito delle riunioni di squadra. Queste sessioni si applicano al posizionamento manuale. Hanno un effetto a leva. Sono una copertura di alta qualità o che la colpiscono. Sono X e O.

Naturalmente, Sirianni esegue tali sessioni. Ma li completa con un film diverso.

Sono chiamati momenti salienti emotivi: i momenti in cui i membri dell’organizzazione Eagles hanno mostrato amore reciproco indipendentemente dalla zona finale. Sirianni gioca momenti di benessere da tutti i giochi per mostrare quanto siano importanti per lei e il successo a lungo termine della squadra.

“Non è solo X e O”, mi ha detto Sirianni lunedì nella serata di apertura del Super Bowl. “Questo gioco è molto di più. Penso che la nostra squadra che vedi siano ragazzi che non vogliono lasciarsi davvero che si amano che sono altruisti che festeggiano insieme.

“E così, proprio come fai con le basi o il gioco del calcio, provi a fare la stessa cosa con la Fratellanza, perché alla fine non è il miglior gruppo di persone che vincono le partite di calcio, è il Le migliori squadre.

In un certo senso, questo è il modo in cui Sirianni raggiunge questa nuova generazione di giocatori. Sta cercando una vecchia scuola e metodi di coaching obsoleti che gridano ai giocatori fino all’arrivo del successo. Chiunque conosca Sirianni sa che non è il suo stile.

“Sta facendo un ottimo lavoro”, ha detto il difensore Jalen Hurts quando gli è stato chiesto delle riunioni. “Ognuno ha il proprio approccio diverso per i loro affari ed è in grado di cercare di navigare. È stato in grado di condurci a due campionati NFC e due opportunità qui (Super Bowl). È stato in grado di spenderci dove ci spende Noi siamo ora. “

C’era un’espressione che ho sentito dai giocatori di Eagles. Sentono di avere una “tuta universitaria”. La testa stretta Dallas Goedert crede che la squadra abbia una rara continuità. È in senso letterale. Il nucleo è in gran parte lo stesso negli ultimi tre anni, in particolare il crimine. È insolito per la NFL in cui i giocatori vanno costantemente al negozio e all’ufficio gratuito. Ma c’è molto più che mantenere gli stessi giocatori. All’università, gli atleti vivono insieme. Si esercitano tra loro nell’appartamento invernale dopo la stagione. È un’atmosfera che crea relazioni strette. NFL non lo fa sempre.

E forse è per questo che Sirianni ama queste sessioni cinematografiche che mostrano il suo apprezzamento … beh, apprezzamento.

“Predica sempre la coesione”, ha detto il cornerback Darius Slay. “Mostra sempre il video dopo ogni partita, come parlare di come diventiamo grandi, di come ci apprezziamo sempre. Quindi una cosa che sappiamo, restiamo tutti stretti come una squadra, amico. Ci vediamo come una famiglia. “

“È sempre un piccolo riflesso, un piccolo promemoria di chi siamo”, ha detto il destinatario Parris Campbell.

L’atmosfera dell’apertura crea un lavoro rilassato.

Ad esempio, Siriani è una persona che, per difendere Josh Swead, ha detto di aver giocato più di chiunque altro. E la sicurezza CJ Gardner-Johnson fa lo stesso. Sirianni esorta i suoi giocatori, “Chiamami”. In qualsiasi momento, ovunque. Per dimostrarlo, nella serata di apertura con Siriannin al podio, il sudore ha provato con il suo allenatore di FaceTime. (Sirianni non riprese e probabilmente nemmeno sul suo telefono.)

Perché Sweat chiama Siriann così spesso?

“Molti lamentarsi. Scegli sempre. “Perché l’abbiamo preso? Perché l’abbiamo preso? Ho appena incasinato con lui.”

Tutta questa onestà – e giocosità – derivano dalla comunicazione tra Sirianni e i suoi giocatori. Uno dei tanti posti in cui stabilisce la base per rafforzare le relazioni con i suoi giocatori e tra i giocatori è in questi incontri.

Il CEO del gruppo può vederlo.

“Quando le persone sono connesse, vogliono giocare più duramente l’uno per l’altro”, ha detto Howie Roseman. “Vogliono fare più cose insieme. E penso che questa sia una squadra incredibilmente connessa, e inizia con Nick.”

La comunicazione è grassa che muove tutto. È un’organizzazione enorme con 79 giocatori (tra cui IR e Practice Squad), 25 allenatori e 24 membri del front office. È importante correggere i giocatori (o chiunque) quando commettono un errore. Filalo. E vai avanti. È un modo semplice per fare le cose. Ma Sirianni non sentiva che sarebbe stato appropriato fermarsi qui.

“Penso che i ragazzi vogliano vedere quelle reazioni”, ha detto Sirianni. “Tutti devono sapere che sono amati e apprezzati. Quindi per ascoltare i tuoi compagni di squadra parlare di te nei media e cantare elogi nei media, tutti vogliamo ascoltarlo. E ho appena costruito questa fratellanza una squadra di calcio.”

