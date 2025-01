Le letture marginali di AJ Brown sono salite alle stelle fino a diventare il venditore più popolare n. 1 da un giorno all’altro

Fatti da parte, Oprah.

AJ Brown, star dei Philadelphia Eagles, potrebbe avviare il suo club del libro dopo che una piccola lettura approfondita è esplosa da un giorno all’altro nell’autore di auto-aiuto più venduto di Amazon, Jim Murphy.

Brown ha superato il playbook e ha esaminato “l’eccellenza interiore” di Murphy durante la vittoria wild card di Philly contro i Green Bay Packers domenica.

Il libro poco conosciuto di un coach di abilità mentali è stato il numero 1 nella lista dei bestseller di Amazon lunedì mattina.

“Non me lo aspettavo”, ha detto Murphy al telefono lunedì. “Un vero regalo. Ho cercato su Amazon ieri sera ed è arrivato al numero uno, quindi è stata una sorpresa. Probabilmente non è mai andato oltre 8 o 9.000. A migliaia, da qualche parte.”

Il libro è in cima alla classifica delle tendenze dopo essersi precedentemente classificato al numero 523.497. Alimentato dai fan degli Eagles, “Inner Excellence” è stato valutato 375 volte e valutato 4,7/5 su Amazon. In confronto, il libro acclamato dalla critica di Freida McFadden “The Housemaid” ha ricevuto 431.491 recensioni con un punteggio di 4,5, ma poi è arrivato nove posti nella lista dei bestseller.

“AJ Brown mi ha consigliato questo libro, quindi non vedo l’ora di leggerlo. Fly Eagles Fly”, ha scritto un recensore sul sito.

Murphy, ex interbase dell’organizzazione dei Chicago Cubs, ha detto all’AP in un’intervista domenica sera che il suo telefono ha iniziato a riempirsi di messaggi quando è stato scoperto il suo libro.

Dopo la fine della sua carriera, Murphy si interessò all’idea di imparare come insegnare ai giocatori di baseball la fiducia sotto pressione. “Ho trascorso cinque anni a tempo pieno scrivendo e ricercando la risposta a questa domanda”, ha detto. “Quello è diventato il libro ‘Eccellenza Interiore’.”

Brown, che in questa stagione ha effettuato 67 ricezioni per 1.079 yard e sette touchdown, ha descritto le lezioni del libro come utili perché, per me, il calcio è “90% mentale e 10% fisico”.

Brown ha poi condiviso una foto del libro sui social media, con diversi passaggi evidenziati e sottolineati in giallo.

Brown ha detto di essere sorpresa che il suo momento sia diventato virale perché dice che legge spesso la pagina, ma ha aggiunto: “Ragazzi, quella volta mi avete beccato”.

“Se segno un touchdown o perdo un passaggio, è qualcosa su cui mi concentro nuovamente”, ha detto Brown. “Torno sempre all’inizio del libro. Dice che se hai solo la mente lucida e ricordi che nient’altro conta, la coscienza pulita, niente conta in positivo o in negativo. Sei disposto a correre dei rischi. Dice anche che se sei umile, non puoi sentirti in imbarazzo.”

Deve aver funzionato. Gli Eagles sconfissero i Packers in doppia cifra, 22-10, avanzando nei playoff della NFL.

Rapporto dell’Associated Press.

