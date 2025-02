Le matricole dell’Illinois f Morez Johnson Jr. fuori a un polso rotto senza fine

L’attaccante dell’Illinois Morez Johnson Jr. è indefinitamente dopo aver rotto il polso mentre fa un magnifico blocco durante il fine settimana.

L’allenatore Brad Underwood ha annunciato la gravità dell’infortunio di Johnson lunedì. Underwood ha riferito che l’infortunio si è verificato quando Johnson è caduto a terra impedendo un colpo all’Illinois durante una sconfitta per 79-65 contro lo stato del Michigan sabato.

Il danno significa che Johnson non è disponibile martedì quando l’Illinois (17-9, 9-7 Big Ten) visita n. 11 Wiscons (20-5, 10-4).

“Mi sento terribile per un giovane”, ha detto Underwood ai giornalisti. “Che gioco incredibile. È uno dei migliori che ho visto da molto tempo. Sfortunatamente, questo infortunio è successo.”

Underwood ha affermato che la possibile data di ritorno di Johnson è incerta.

“È caduto, ha colpito il pavimento abbastanza forte ed è stato abbastanza duro da rimbalzare e semplicemente dire” registralo “, ha detto Underwood. “Ha anche influenzato un paio del suo desiderio ravvicinato durante il bordo nel tardo gioco. È nello show. È nello show. Non a questo punto. Quindi lo fisseremo e andremo avanti senza la sua presenza.”

Sebbene Johnson sia in media solo 17,8 minuti a partita, ha una media di 6,6 rimbalzi nella squadra. Le matricole da 6 piedi-9 hanno una media di 7,2 punti e 1,1 blocchi per partita per 26 esibizioni, tra cui otto partenze.

Reporting Associated Press.

