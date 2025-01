Le Moyne Dolphins x Mercyhurst Lakers: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Falta apenas mais um tempo entre Le Moyne e a vitória que eram favoritos esta tarde. Eles construíram uma vantagem rápida de 35-28 contra o Mercyhurst.

Le Moyne entrou em jogo com quatro derrotas consecutivas e está a caminho de somar cinco derrotas. Eles conseguirão mudar as coisas ou Mercyhurst lhes dará outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Mercyhurst Lakers @ Le Moyne Dolphins

Registros atuais: Mercyhurst 7-11, Le Moyne 5-12

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante agendado no Nordeste, com o Mercyhurst Lakers e o Le Moyne Dolphins jogando no domingo às 14h00 horário do leste dos EUA no Ted Grant Court. O Lakers certamente espera encerrar uma seqüência de cinco derrotas consecutivas.

Na última sexta-feira, Mercyhurst não conseguiu vencer o St. Francis e caiu por 73-59.

Enquanto isso, a recente queda do Le Moyne ficou um pouco mais difícil na sexta-feira, após a quarta derrota consecutiva. Eles caíram 91-86 para a FDU. Mesmo tendo perdido, os Dolphins ainda se destacaram no ataque e aumentaram sua média de pontuação para 75,1 pontos por jogo (agora estão em 185º lugar na pontuação geral).

A derrota do Mercyhurst reduziu seu recorde para 7-11. Quanto a Le Moyne, sua derrota reduziu seu recorde para 5-12.

Mercyhurst espera vencer as probabilidades no domingo, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Esta disputa será a sétima consecutiva como azarões (até o momento nesta reta estão 3-3 contra o spread).

Chance

Le Moyne é um favorito de 4,5 pontos contra o Mercyhurst, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma vantagem de 4,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 134,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.