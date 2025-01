Le occasioni sprecate dal Chelsea mostrano perché non è un titolo

LONDRA – Dopotutto Enzo Maresca aveva ragione: il Chelsea al momento non è in corsa per il titolo di Premier League.

L’1-1 di sabato al Crystal Palace ha prolungato uno schema preoccupante che risale al periodo festivo in cui i Blues hanno lottato per tradurre il loro dominio in gol e sono stati poi puniti per quella stravaganza.

Erano in vantaggio per 1-0 e operavano con un certo comfort nel freddo pungente di Selhurst Park. Cole Palmer ha segnato il traguardo al 14° minuto dopo un eccellente gioco largo Jadon Sancio hanno dato un meritato vantaggio mentre il Palace, timido per gran parte del primo tempo, ha minacciato solo sporadicamente di trovare una via di ritorno.

Ma il Chelsea non è riuscito a portare avanti il ​​proprio vantaggio Jean-Philippe Mateta completato una grande mossa che coinvolge Ismaila Sarr E Dio vi benedica al 82′ lascia Maresco frustrato perché davanti ai suoi occhi si presenta l’unico pronostico che non vuole si avveri.

Consigli dell’editore 2 Correlati

“Due, tre settimane fa parlavamo di lottare per il titolo, ma sapevamo che Newcastle e Aston Villa sarebbero state lì”, ha detto Maresca. “Il City (Manchester) sarà sicuramente lì. Per me non è una questione di classifica, ma di vedere come possiamo migliorare le cose. La prestazione è stata molto buona dentro e fuori dalla palla. Ma in questo momento della stagione, sapevo che sarebbe successo ogni stagione, per qualsiasi squadra, ci sono momenti in cui non vinci le partite.

“A volte è per uno o più motivi e oggi, se devo decidere il motivo per cui non abbiamo vinto la partita, è che dobbiamo essere cinici quando abbiamo la possibilità di chiudere la partita, perché sul 2-0 , probabilmente la partita è finita, se continui ad aprire, aprire, aprire, alla fine concederai alcune transizioni, alcuni calci d’angolo e potrai concederli.”

Maresca ha insistito sul fatto che il Chelsea non potesse essere considerato contendente al titolo quando si trovava a soli due punti dalla capolista Liverpool con una vittoria per 2-1 sul Brentford il 15 dicembre. Da allora hanno pareggiato 0-0 in casa dell’Everton, perso in casa contro il Fulham e in trasferta contro l’umile Ipswich Town prima di quest’ultimo pareggio al Palace.

In ogni partita, ad eccezione del Fulham, il Chelsea aveva gol attesi (xG) più alti rispetto al suo avversario. In quattro partite, il Chelsea ha messo a segno 61 tiri contro i 39 degli avversari.

L’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson e i suoi compagni di squadra hanno faticato a segnare nelle ultime partite. Darren Walsh/Chelsea FC tramite Getty Images

“Ho sempre detto che l’importante è creare occasioni”, ha detto Maresca. “Se lo fai, stai facendo le cose giuste. Allora devi cogliere quelle occasioni. Quando pensi alla partita dell’Ipswich, abbiamo avuto ancora così tante occasioni. A volte è il calcio. A volte crei un’occasione e ne fai uno.” , a volte è necessario fare 10 per darne due. Ecco come stanno le cose al momento.

“Cosa facciamo? Cerchiamo di essere ancora più intensi durante la settimana in cui prepariamo la partita, anche se l’intensità o l’intenzione dei giocatori è massima. È sicuramente una cosa che dobbiamo migliorare, (sappiamo ancora) che loro sono una delle due o tre migliori squadre in questo momento nel segnare.”

Quest’ultimo punto è giusto. Il gol di Palmer – il suo 13esimo in 20 partite di campionato – è stato il 39esimo della stagione dei Blues.

Hanno segnato solo 38 gol in tutta la scorsa stagione poiché la loro stagione è stata colpita da problemi iniziali dovuti al rapido afflusso di giocatori e al nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Maresca ha portato un certo grado di calma in questa campagna, qualcosa che è rimasto anomalo da quando Todd Boehly e Clearlake Capital hanno completato l’acquisizione del club nel maggio 2022.

E c’erano aspetti positivi da prendere contro il Palace. Tutti gli occhi sono puntati sul mercato in questo periodo dell’anno, ma il Chelsea sa già che impegnerà circa 25 milioni di sterline per ingaggiare Sancho in estate secondo i termini del contratto di prestito stagionale con il Manchester United, che include l’obbligo di firmare il contratto. ala permanentemente. .

Il Chelsea fa fatica in attacco nonostante abbia tanti giocatori di altissimo livello. Darren Walsh/Chelsea FC tramite Getty Images

L’assist di Sancho per il primo gol di Palmer è stato superbo e ha battuto i difensori del Palace Chris Richards con un passo eccellente in un lampo di qualità che lo ha reso una scelta così convincente per United, Manchester City e Borussia Dortmund prima o poi.

L’anno scorso in questo periodo Sancho si allenava da solo dopo una disputa con l’allora allenatore dello United Erik ten Hague. È poi tornato in prestito all’ex club del Dortmund pochi giorni dopo con la sua carriera a un bivio.

Ci sono segni di vita in lui adesso, ma Sancho è svanito nel secondo periodo quando Palace si è svegliato. In realtà Nicola Jackson era il colpevole più grande. Ha mancato tre buone occasioni, una nel secondo tempo, e l’atmosfera cauta nello stadio ha suggerito che un secondo gol del Chelsea avrebbe concluso la partita in modo significativo.

Per un po’ è apparsa una debuttante di 18 anni Josh Acheampong segnerebbe il suo primo inizio in campionato con la porta inviolata. Maresca ha lamentato le lunghe assenze dei difensori centrali Wesley Fofana E Benoît Badiashile compromettendo il modo in cui voleva difendersi uno contro uno contro alcuni avversari, in particolare contro gli attaccanti solitari Dominik Solanke (Tottenham) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Mateta del Palace rientra in una categoria simile qui e la fisicità di Acheampong ha aiutato il Chelsea a operare con un certo controllo fino al crollo collettivo nel secondo tempo.

Il Chelsea non è il solo a chiedere al Liverpool di perdere la strada per creare una sfida per il titolo più ampia nella seconda metà della stagione. Ma c’è molto di più e Maresca dovrà concentrarsi sulla bagarre tra i primi quattro e il titolo definitivamente fuori portata, come ha sempre sostenuto.