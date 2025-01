Le più grandi domande su The Eagles corrispondono al Super Bowl 2025

La ricerca storica nei capi di Kansas City incontra la vendetta di Philadelphia Eagles nel Super Bowl Lix.

I capi, guidati dalla migliore quarta di coach combo in campionato di Andy Reid e Patrick Mahomes, stanno cercando di diventare la prima squadra della NFL a tirare la tre vie. Ma per tutta la stagione non si sentivano come Juggernaut-Jich differenziale più-59 durante la stagione regolare sarebbe stato il quinto campione del Super Bowl più basso se avessero ottenuto la vittoria. Tuttavia, sono andati per 12-0 in giochi a salto e provengono dalle migliori prestazioni offensive dell’anno dopo aver guadagnato 32 punti per ridurre le bollette di Buffalo nel gioco del titolo AFC.

Ciò ha creato una partita del Super Bowl con Eagles, che è andato per la stagione per sempre fuggendo da Saquon Barkley e la difesa dominante al record nella stagione regolare 14-3.

Filadelfia è stata guidata non solo dal fatto che è probabilmente la migliore lista nel calcio, ma dalle amare finali nelle ultime due stagioni. Dopo la straziante perdita di 38-35 per i capi di Super Bowl Lvie, Eagles si è imbattuto in una sezione e ha perso sei su sette dell’anno scorso, ha portato al lancio di coordinatori e domande sullo stato di lavoro dell’allenatore Nick Sirianni.

“Indossi i due gettoni sulla tua spalla”, disse Jordan Maidata, “e assicurati che non accada con —

Mahomes (3 TD che passa) e Jalen Hurts (4 TD totale) sono stati entrambi nella prima partita nella prima partita. Ciò significa che la quarta istanza di ritorsione del quarterback nel Super Bowl. Ognuno dei tre precedenti ha vinto QB, che è arrivato in cima alla prima partita.

Possono ferire e le aquile girano la sceneggiatura? Ecco uno sguardo più attento ai boss di Eagles, 2. Round:

Cosa c’è di diverso nell’aquila perché hanno perso i capi nel Super Bowl due anni fa? Cosa stanno facendo meglio / peggio?

L’aggiunta di Barkley è stata enorme. Scegli un numero qualsiasi della sua casa per scoprire quanto la minaccia di cambiare il gioco era nella tua prima stagione a Filadelfia. Questa stagione ha sette sbarchi di 60 o più yard, la maggior parte nella storia della NFL.

La principale aquila nel ’22 era il partner di backfield di Barkley a Penn State, Miles Sanders, che quest’anno ha corso quasi 1300 yard e 11 atterraggi per creare per la ciotola. Ciò che Barkley ha fatto è stata la trasformazione per questo crimine. Ha solo bisogno di 30 iarde per attraversare Terrell Davis per la maggior parte dei cantieri di corsa della stagione, incluso il gioco.

Le borse erano pane e burro della difesa delle Eagles ’22: ne avevano 70, il terzo per la maggior parte del tempo. Haason Reddick and Co. Tuttavia, sono stati neutralizzati dalla linea offensiva di capi e da un campo perfettamente pulito allo statale Farm Stadium nel Super Bowl LVII. Il gruppo di quest’anno, guidato dal coordinatore difensivo di Vic Fangio, non è un passante per i passanti (41 borse), ma ha l’impatto dei giocatori su tutti e tre i livelli, tra cui l’equipaggiamento di difesa di Jalen Carter, il linebacker All-Pro Zack Baun e il debuttante Angoli Quinyon Mitchell e Cooper Dejean. È un gruppo fisico disciplinato che ha un hobby della generazione di turnover. – Tim McManus

Gli Eagles dovrebbero preoccuparsi delle lesioni a Landon Dickerson e al loro interno?

I centri Dickerson (Knee) e Cam Jurgens (Back) (retro) esamineranno da vicino la preparazione del Super Bowl.

Jurgens non ha iniziato al campionato NFC contro i comandanti di Washington, ma è stato chiamato all’azione quando il suo sostituto, Dickerson, è stato spinto per l’altra metà.

Jurgens sembrava rigido quando è uscito dal campo nello spogliatoio domenica, ma ha indicato che sarebbe stato bene giocare contro i capi. Dickerson, di solito la guardia sinistra della squadra, non ha fornito un aggiornamento, ma normalmente ha giocato infortuni durante il suo Philly.

Gli Eagles hanno uno dei migliori assistenti nel calcio nell’allenatore offensivo Jeff Stoutland, che ha un record ben consolidato di estrazione dai suoi giocatori e dovrebbe prepararsi per giocare. O-line si è comportato bene contro Washington e Tyler Sleen riempiti sulla guardia sinistra e Dickerson e Jurgens, che era diviso nel centro.

Ora dovranno affrontare una delle migliori pulegge difensive del gioco a Chris Jones. Proverà la stabilità di questa linea offensiva interna. – McManus

Quale giocatore sarà molto probabilmente responsabile di coprire Travis Kelce e quale sarebbe il piano Eagle?

Il coordinatore difensivo di Vic Fangio avrà risposte al disturbo della pubblicazione per Kelce e alla partita/che trasportano all’interno verticale quando gli Eagles giocano i loro concetti di copertura delle zone. Philly lo spiegherà ogni volta che colpisce.

In situazioni reali, la copertura umana – specialmente al terzo posto – ho visto Fangia usare Dejean di Rookie Slot Corner come corrispondenza per Kelce. Dejean ha il potere di sfidare Kelce tramite il rilascio, insieme alla velocità di una breve area per chiudere al tiro, inoltre, gli istinti di Dejean possono metterlo in grado di minare una pausa e giocare sulla palla. Sta ancora cercando la sua prima cattura di carriera, ma questa stagione ha rotto otto passaggi, tra cui Play -off. – Matt Bowen

Se i Chiefs stanno cercando di limitare il gioco di corsa, significherà grandi cose per Wideuts AJ Brown (11) e Devonta Smith (6). Foto: Mitchell Leff/Getty Image

Di cosa hanno bisogno gli Eagles dai ricevitori AJ Brown e Devont Smith per integrare il gioco di corsa?

Avranno bisogno di un tipo di efficienza dal gioco del passaggio, che hanno ricevuto al campionato NFC quando Hurts è andato 20 su 28 per 246 yard con touchdown e senza intercettazioni per il rating di quarterback 110.1. Da metà novembre era la seconda volta che Hurts lanciava 200 o più yard.

Le domande hanno persistito su un attacco aereo per la maggior parte della stagione. La produzione non corrispondeva alle aspettative che derivano da giocatori come Brown, Smith, Hurts e la stretta fine di Dallas Goedert nella lista. Ma gran parte era l’intenzione, perché lo staff tecnico – armato della difesa dominante e del gioco a terra – si sporse in un conservatore con il passaggio per ridurre al minimo la svolta. Questo approccio ha funzionato abbastanza bene: gli Eagles ne hanno 10 con loro per regali zero in gioco.

Fai scherzare dopo il gioco del titolo NFC secondo cui Sirianni “lasciami un po ‘della mia camicia di forza”, gli permise di mandarlo a Brown e Smith più del solito. Sirianni dovrebbe entrare in questa partita con fiducia per le ferite, dato che il suo QB aveva una delle migliori esibizioni della sua carriera nel Super Bowl LVII (374 yard, 4 sbarchi) contro Kansas City. Gran parte è stato Smith (7 catture, 100 iarde) e Brown (6 catture, 96 yard, TD).

Probabilmente saranno nuovamente invitati, perché i capi si concentrano sicuramente sul rallentamento di Barkley. – McManus

In che modo gli Eagles potrebbero provare a fermare i Mahomes e differire da due anni fa?

Il lamento dei fan di Eagles dopo la perdita del Super Bowl LVII era dovuto all’aspetto statico offerto dal coordinatore difensore Jonathan Gannon. Dopo aver camminato, gli Eagles stavano in gran parte affrettando quattro e caddero per coprire sette, e mentre cercavano di mescolare il loro aspetto tra uomo e zona, non riuscivano a prendere una goccia su Mahomes. Il quarterback di stelle raramente doveva tenere la palla a lungo, ha trovato la sua prima opzione disponibile verso il basso o ha rapidamente lavorato su un controllo facilmente accessibile. Un totale del 37% degli esperimenti di Mahomes in questo gioco è andato a finestre aperte utilizzando gli statisti della NFL Next Gen – la maggior parte del gioco di gioco.

Con Fangius nell’edificio e due settimane per la preparazione, è facile prevedere che la difesa delle Aquile sarà più versatile questa volta. Inoltre, con Quinyon Mitchell e Dejean in secondario, dovrebbe anche essere più forte. Le aquile sono ancora una squadra prevalentemente affrettata con Fangium con Fangium al timone, quindi è possibile ripetere le prestazioni del 2023 — quando Mahomes sapeva cosa aspettarsi e come batterlo troppo spesso. – Sono rimasto -mandato

Cosa ne pensi delle possibilità di Kellen Moore di sbarcare il lavoro della testa santa dopo un Super Bowl?

Sembra che molte persone a cui parlo credono che Moore sia un candidato di spicco per il lavoro dei santi. Poiché hanno condotto un’intervista virtuale con lui di fronte alla ruota della divisione, i santi hanno intervistato personalmente questa settimana con un coordinatore offensivo di aquila. La scadenza di questa conversazione sarebbe domenica; Dopo il 2 febbraio, gli allenatori le cui squadre giocano nel Super Bowl sono vietati parlare con altre squadre del lavoro fino al giorno dopo il Super Bowl (10 febbraio).

Sì, potrebbero esserci ancora altri candidati. I santi, tuttavia, sono volati a Filadelfia per parlare personalmente lunedì. Poi martedì è stata la parola che Kingsbury e Mike McCarthy furono abbandonati i loro nomi. Se i santi non fanno altre seconde interviste che al momento non sono previste, Moore deve essere considerato un favorito forte a New Orleans. – e Graziano

Chi riguarda la difesa delle aquile per Mahomes e Kelce?

Allenatore Andy Reid per uno. Hanno visto il suo primo coraggio di mano per 14 stagioni quando era il principale di Philly e si sono tagliati abbastanza bene per la perdita del Super Bowl per i capi per porre fine alla campagna ’22.

La difesa va in ogni partita di autosfidenza con Fangius al timone. Ma Mahomes è 8-0 come antipasto quando è un allenatore o coordinatore, compresi i playoff. Il loro ultimo incontro è arrivato con la Wild Card dell’anno scorso AFC contro Dolphins, che i Chiefs hanno vinto 26-7.

Gli Eagles devono rispettare la velocità di Xavier Worthy e Hollywood Brown e sappiamo troppo bene dalla loro ultima partita Super Bowl con Chiefs che Juju Smith-Schuster è una trasmissione educata in grado di fare giochi Hodkonous in momenti critici. In questo gioco ha avuto sette catture di 53 yard e negli ultimi momenti hanno attirato una chiamata all’angolo di James Bradberry, che ha contribuito a sigillare la vittoria per Kansas City.

Gli Eagles stavano sostenendo di correre in questa stagione – durante la stagione regolare si sono classificati al 5 ° posto in questo dipartimento (105,7 iarde per partita) – e dovranno comunque essere sicuri che Kareo Hunt e Isiah Pacheco continueranno a essere contro il duro. – McManus