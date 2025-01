Le probabilità elencano il favorito nelle scommesse per far atterrare Devin Booker in un potenziale scambio

Secondo quanto riferito, i Phoenix Suns hanno fatto una mossa mercoledì quando hanno accettato di acquisire il centro Nick Richards e una scelta al secondo giro dai Charlotte Hornets per l’ala Josh Okogie e tre scelte al secondo giro.

Ma ci vorrà molto più di Richards per salvare i Suns, che hanno un record di 19-20 e non parteciperebbero al torneo play-in se la stagione regolare finisse proprio ora.

Ci sono state voci commerciali che girano intorno ai Suns e la guardia stellare Devin Booker è un giocatore che è emerso in quelle voci.

Se Booker dovesse essere scambiato, secondo NBACentral gli Houston Rockets sarebbero i favoriti per aggiudicarselo.

Gli Houston Rockets sono i favoriti per far atterrare Devin Booker in un potenziale scambio, per @BovadaOfficial Houston Rockets -200

Spurs San Antonio +250

Golden State Warriors +950

Atlanta Hawks +950

Detroit Pistoni +1500 pic.twitter.com/intrCsUgjo — NBACentral (@TheDunkCentral) 16 gennaio 2025

Come nel caso della scorsa stagione, Booker, Kevin Durant e Bradley Beal non sono stati spesso in salute allo stesso tempo, ma ora sembra che i problemi dei Suns siano più profondi dell’incapacità delle loro tre stelle di rimanere in salute.

Hanno iniziato la stagione 8-1 e sembrava che stessero diventando contendenti al campionato, ma da allora hanno avuto diverse serie di sconfitte e sembra che tutto il capitale scambiato per acquisire Durant e Beal finirà per andare sprecato.

Booker ha una media di 25,2 punti e 6,9 ​​assist a partita in questa stagione, ma tira solo il 44,0% dal campo, che è ben al di sotto della media per lui.

La voce più calda è che Phoenix vorrebbe acquisire Jimmy Butler, che vuole che i Miami Heat lo scambino, ma non si sa ancora se le due squadre riusciranno a raggiungere un accordo che mandi Butler nella Valle del Sole.

