Le probabilità mostrano che un chiaro favorito diventerà il numero 1 della NFL. 1

I Tennessee Titans hanno concluso una stagione deludente con alcune buone notizie.

Anche se le cose non sono andate per il verso giusto nel 2024, almeno avranno l’opportunità di sistemare le cose con la scelta numero 1. 1 nel Draft NFL 2025.

E con ciò, tutti i segnali indicano che prenderanno un nuovo quarterback.

Come mostrato da Yahoo! Sports on X, la star di Miami Cam Ward è attualmente la favorita per arrivare prima in assoluto.

Cam Ward su Shedeur Sanders con il n. 1? 👀 (via @BetMGM) pic.twitter.com/WjfnG3YvT4 — Yahoo Sport (@YahooSport) 15 gennaio 2025

È davanti al collega QB Shedeur Sanders e ad altre star come Abdul Carter, Travis Hunter e Will Campbell.

A dire il vero, questa è un po’ una sorpresa considerando che Hunter o Sanders sono stati inseriti al numero 1 per la maggior parte del processo.

D’altra parte, questo è sempre dinamico, quindi può andare avanti e indietro fino al giorno stesso del draft.

Ciò che sembra essere dolorosamente chiaro è che Will Levis non è un titolare del calibro della NFL, almeno non a questo punto della sua carriera.

I suoi impressionanti strumenti fisici sono superati solo dal suo processo decisionale irregolare e la sua propensione a mettere in pericolo la palla è piuttosto allarmante.

Ovviamente è ancora giovane, quindi c’è sempre la possibilità che qualcuno riesca a risolvere questi problemi dal suo gioco.

Per ora, però, sembra che i Titani dovrebbero semplicemente andare in una direzione diversa.

Ward è un atleta privilegiato e una prospettiva allettante.

Sarà interessante vedere come se la caverà tra i professionisti.

