Le probabilità mostrano un favorito di scommesse chiaro per firmare Aaron Rodgers

La scommessa dei New York Jets ad Aaron Rodgers non si prevedeva come previsto.

Ciò che è iniziato come ambizioni del Super Bowl è stato rapidamente rivelato quando un infortunio di Achille lo ha messo da parte nella stagione 2023, seguita da una campagna incoerente nel 2024.

Ora la situazione è diventata più complicata dai rapporti che suggeriscono che il destinatario di star Garrett Wilson avrebbe cercato uno scambio se Rodgers fosse rimasto con la squadra.

Mentre la speculazione fuori stagione si basa sulla prossima destinazione di Rodger, Sportsbook di Draftking ha rilasciato le probabilità di potenziali atterraggi.

I Pittsburgh Steelers sono i favoriti di +250, con Raiders di Las Vegas vicino al retro di +275, tramite il podcast di Bear Bet.

Aaron Rodgers Next Team Factort tramite @Dksportsbook ⬇ Dove pensi che atterrà? Pittsburgh Steelers: +250

Las Vegas Raiders: +275

San Francisco 49ers: +400

Tennessee Titans: +450

Minnesota Vikings: +550

Indianapolis Colts: +650

Los Angeles Rams: +700

New York Giants: +1000 pic.twitter.com/acebsi9hrl – Podcast Beat Bets (@BabeTetsPod) 18 febbraio 2025

San Francisco 49ers (+400) e il Tennessee Titans (+450) sono considerati forti sfidanti, mentre i Minnesota Vikings (+550) e Indianapolis Colts (+650) sono nella conversazione.

Los Angeles Rams (+700) e New York Giants (+1000) sono altri potenziali volontari.

La posizione di Steelers come favoriti ha senso considerando il loro track record.

Sotto il capo allenatore Mike Tomlin, Pittsburgh non ha sperimentato una stagione perdente dal 2006 e ha mantenuto una delle più notevoli strisce di coerenza della NFL.

Tuttavia, Playoff -Success si è rivelato evasivo con l’ultima vittoria della squadra dopo la stagione della stagione 2016.

La possibilità che Rodgers si unisca a Tomlin trasporta un intrigo speciale, soprattutto considerando il precedente elogio del quarterback per il veterano allenatore.

Una partnership tra queste due cifre NFL rispettate potrebbe risolvere sia la ricerca di playoff di Steelers che la ricerca di Rodgers per un nuovo inizio con un franchising memorizzato.

