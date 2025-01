Le quote mostrano che il favorito per le scommesse è Jusuf Nurkic

All’inizio di questa settimana, è stato annunciato che Jusuf Nurkic dei Phoenix Suns sarebbe andato in panchina.

Dopo una partita difficile, lo staff tecnico della squadra ha deciso di inserire il lungo in seconda unità, il che non fa ben sperare per il suo futuro.

Sembra in arrivo uno scambio per Nurkic, ma dove andrà?

Secondo Bovada, secondo NBACentral, i Washington Wizards sono attualmente i favoriti per ricevere Nurkic in uno scambio.

Hanno una quota di +300, seguiti da Miami Heat, Houston Rockets e Detroit Pistons a +400.

Dopo di loro, in corsa per Nurkic ci sono i Brooklyn Nets, gli Charlotte Hornets, i San Antonio Spurs e i Portland Trail Blazers.

In questa stagione, Nurkic ha una media di 8,6 punti e 9,2 rimbalzi a partita.

I suoi numeri sono in calo rispetto allo scorso anno ed è chiaro che i Suns sono pronti ad andare avanti e provare un’altra rotazione.

In effetti, sono pronti ad apportare alcune modifiche significative al roster, incluso il rilascio di Bradley Beal.

I Suns hanno iniziato la stagione alla grande, ma ora sono la dodicesima squadra della Western Conference con un record di 16-19.

Vogliono sfruttare il potenziale di Kevin Durant e Devin Booker, ma finora il loro tempo insieme è stato molto complicato e anche molto deludente.

Hanno solo un certo numero di opzioni, quindi vogliono ottenere il massimo da uno scambio Nurkic.

Vogliono parlare con squadre che possano dare loro un lungo affidabile e forte per sostituire Nurkic, ma le loro opzioni potrebbero essere limitate a causa delle difficoltà che ha avuto in questa stagione.

