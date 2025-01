Le speranze dell’USMNT per la Coppa del Mondo 2026 possono attingere a esperienze condivise questo gennaio

Doug McIntyre Reporter di calcio

Nei giorni e nelle settimane successivi all’eliminazione degli uomini americani dalle Olimpiadi della scorsa estate a Parigi, era difficile definire il torneo un successo.

Certo, questi americani si erano qualificati per le Olimpiadi per la prima volta dal 2008 e poi erano riusciti a uscire da un gruppo che includeva la Francia ospitante. Ma una giovane squadra statunitense, composta principalmente da giocatori di 23 anni o meno secondo le regole FIFA, ha sconfitto il Marocco in un deprimente quarto di finale per 4-0 che non sembrava riflettere bene la profondità del programma USMNT.

La storia potrebbe guardare questa squadra in modo diverso.

Cinque membri della squadra olimpica del 2024 sono attualmente in ritiro con la squadra senior allenata da Mauricio Pochettino. E con i migliori talenti americani – stelle europee come Christian Pulisic e Tyler Adams – non disponibili questo mese perché impegnati a giocare per i loro club, molti avranno la possibilità di impressionare Pochettino durante quasi due settimane di allenamenti in Florida e amichevoli. contro Venezuela e Costa Rica.

“Per me, le Olimpiadi sono state una grande esperienza di apprendimento”, ha detto il 21enne centrocampista Jack McGlynn prima dell’incontro di sabato con i venezuelani a Fort Lauderdale.

McGlynn ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti lo scorso gennaio sotto la guida dell’allora allenatore Gregg Berhalter. Lo stesso vale per gli altri olimpionici del 2024 John Tolkin e Patrick Schulte. Benjamin Cremaschi dell’Inter Miami ha vinto la sua unica presenza in nazionale maggiore alla fine del 2023.

Da allora sono tutti cresciuti come giocatori, e rappresentare il proprio paese in una grande competizione internazionale – anche se finita con una delusione – è parte del motivo.

“Le Olimpiadi sono molto dure”, ha detto Cremaschi, 19 anni. “Sono molto brevi. Vanno e vengono. Ma sento che avevamo un buon gruppo. Abbiamo giocato contro avversari difficili e non siamo stati all’altezza. Ma come gruppo, siamo contenti di come ci siamo preparati, di come ci siamo comportati in alcune situazioni.

“Spero che la prossima volta che avrò questa opportunità,” ha aggiunto, “potrò mostrare la mia esperienza. Sono stato lì, quindi so com’è la pressione. So come ci si sente.”

Non importa. La correlazione non è causalità, ma l’evidenza suggerisce che avere rappresentanti dei giovani nei tornei più importanti aiuta alla prossima Coppa del Mondo.

La migliore prestazione americana in Coppa del Mondo dal 1930 è stata quella del 2002, quando l’USMNT raggiunse i quarti di finale. Due anni prima a Sydney, in Australia, molti membri della squadra avevano portato gli Stati Uniti alle semifinali delle Olimpiadi. Allo stesso modo, lo scioccante fallimento degli americani nel raggiungere la Coppa del Mondo del 2018 è stato preannunciato dalla perdita di presenze alle Olimpiadi del 2012 e del 2016.

Questa volta non sono solo i giovani arrivati ​​nel sud della Florida la settimana scorsa a essere meglio preparati. Il difensore centrale Walker Zimmerman ha giocato come titolare tre delle quattro partite della Coppa del Mondo dell’USMNT nel 2022, ma da allora gli infortuni lo hanno limitato a sole quattro partite. Tuttavia, Zimmerman è stato nominato uno dei tre senior ammessi nel roster olimpico degli Stati Uniti, insieme a Miles Robinson e Djordje Mihailovic. Con Robinson e gli altri veterani del Qatar 2022 Tim Ream, Shaq Moore e Jesús Ferreira anche nel roster di gennaio, Zimmerman ha rapporti di lunga data con una parte significativa di questa squadra. Lo ha aiutato a partire con successo questo mese.

“Ho conosciuto molti di questi ragazzi alle Olimpiadi e ho costruito molta alchimia con loro e sono diventato buoni amici dentro e fuori dal campo”, ha detto Zimmerman. “È sempre divertente tornare insieme e uscire di nuovo.”

La priorità resta comunque il business. L’anno prossimo ci saranno i Mondiali in Finlandia e tutti vogliono prenderne parte. Anche se Pochettino si è concentrato sulla forma fisica nei primi giorni di questo ritiro con un roster fuori stagione quasi interamente basato sulla MLS, l’argentino si aspetta ancora di vincere queste esibizioni. Gli Stati Uniti hanno perso partite separate di gennaio nel 2023 e nel 24.

Con poco tempo da perdere, i nuovi arrivati ​​dovranno mettersi al passo rapidamente se qualcuno vuole restare quando Pulisic, Adams e tutte le altre serrature torneranno a marzo per la quarta finale della Concacaf Nations League. Venti dei 24 giocatori della Florida faranno la loro prima esperienza con Pochettino. La loro conoscenza reciproca può essere preziosa.

“Tutto conta”, ha detto Ream. “Tutto conta ogni singolo giorno, dal momento in cui ti svegli fino a quando vai a letto. È importante capirlo e capire cosa vuole.

“È qualcosa che tutti abbiamo imparato dai suoi primi due allenamenti”, ha continuato Ream, che ha capitanato Pochettino a ottobre e novembre. “I ragazzi che sono ormai a gennaio (hanno) il loro primo assaggio, capiscono già nei primi due giorni quanto sia importante.”

Anche se la vittoria non arriva prima del 2026.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio di FOX Sports che ha coperto Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguitelo a @ByDougMcIntyre .

