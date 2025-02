Le statistiche mostrano come Jimmy Butler domina con Warriors

Jimmy Butler non ha ricevuto nient’altro che titoli negativi per le settimane in cui il suo dramma con Miami Heat è aumentato.

Ma di recente, Butler ha ricevuto l’attenzione per un altro motivo: ha giocato legittimamente un buon basket.

Hoop Central ha scavato nelle canzoni delle sue prime quattro partite con i Golden State Warriors, e c’è molto da soffrire.

Nella sua prima partita con Warriors ha segnato 25 punti, quattro assist e due rimbalzi.

È stato seguito da una partita con 20 punti, sei assist e nove rimbalzi.

Quindi Butler ha segnato 21 punti, sette assist e nove rimbalzi.

Giovedì sera, Butler ha rilasciato 19 punti, quattro assist e otto rimbalzi.

Durante questo forte gioco di giochi, Warriors è andato per 3-1.

Jimmy Butler come guerriero: 25 punti – 4 AST – 2 corde

20 punti – 6 AST – 9 corde

21 punti – 7 AST – 9 corde

19 punti – 4 AST – 8 corde GSW è 3-1. 🔥 pic.twitter.com/rt4hyfyam2 – Hoop Central (@TheHoopCentral) 14 febbraio 2025

È troppo presto per dirlo, ma sembra che Butler sia esattamente ciò di cui i guerrieri avevano bisogno.

Sono ancora in un posto difficile e si siedono come il decimo seme con un record di 28-27.

Ma sembra che siano stati nella giusta direzione nelle ultime quattro partite.

L’ultimo capitolo di Butler con Miami era così caotico e disordinato che molte persone hanno smesso di guardarlo come un giocatore veramente competitivo.

Tuttavia, queste quattro esibizioni sono una grande prova che ha ancora molti combattimenti in lui e può essere di grande aiuto per i guerrieri.

È indispensabile che Butler continui a giocare così perché i guerrieri sono ancora in un buco piuttosto profondo in Occidente.

Se vogliono ottenere qualsiasi tipo di successo dopo la stagione, hanno bisogno di Butler per continuare e tutti gli altri devono giocare anche al 100 %.

