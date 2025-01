Le statistiche mostrano come Zach LaVine stia dominando questa stagione

Nelle ultime stagioni, poche stelle hanno fatto parte di più voci commerciali di Zach LaVine dei Chicago Bulls.

Sembra che ogni anno emergano nuove storie su LaVine che lascia la sua squadra.

I numeri però dimostrano che è ancora una grande risorsa per i Bulls.

Come notato da NBACentral, LaVine ha segnato una media di 24,0 punti, 4,8 rimbalzi e 4,5 assist in questa stagione, tirando con il 51,4% dal campo e il 45% dalla linea dei tre punti su sette tentativi a partita.

Questo significa che LaVine rimarrà a Chicago o la squadra sta ancora pensando di scambiarlo?

Dopo essere stato etichettato come una risorsa negativa per tutto lo scorso anno, Zach LaVine sta registrando una media di 24,0 PPG, 4,8 RPG e 4,5 APG mentre tira con un record in carriera del 51,4% dal campo e un record in carriera del 45% da tre dei 7 tentativi per stagione

Hooper puro 🔥 pic.twitter.com/CTesQIxHgM

— NBACentral (@TheDunkCentral) 21 gennaio 2025