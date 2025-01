Le statistiche mostrano un andamento preoccupante per Anthony Edwards

Non c’è dubbio che Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves sia una delle giovani stelle più interessanti della NBA in questo momento.

Ma ciò non significa che il suo gioco sia perfetto.

In effetti, Edwards è davvero carente in un grande aspetto.

Secondo Michael C. Wright, per Legion Hoops, Edwards è ora 0-12 sui tentativi di via libera o di pareggio negli ultimi cinque secondi del quarto quarto o sui tempi supplementari.

Solo LeBron James (0-19) ha effettuato più tentativi senza segnare da quando Edwards è stato scelto.

Anthony Edwards è ora 0-12 su FGA di via libera/pareggio negli ultimi 5 secondi del 4° o OT, secondo @mikecwright. LeBron è l'unico altro giocatore con più tentativi senza punteggio (0-19) da quando Ant è stato scelto.

Questo non è certamente qualcosa che i fan vogliono vedere dalla più grande stella e leader comprovato della loro squadra.

Questo dimostra che quando la squadra ha bisogno che Edwards si faccia avanti e diventi una stella della frizione, non può farlo.

Ciò non significa che i Timberwolves siano condannati perché altri giocatori possono segnare punti netti o match point, ma è sicuramente qualcosa su cui Edwards dovrebbe lavorare.

Per la stagione, ha una media di 26,3 punti, 5,8 rimbalzi e 4,2 assist con il 44,3% dal campo e il 42,8% dalla linea dei tre punti.

I Timberwolves stanno cercando di assomigliare alla squadra che erano l’anno scorso.

Hanno spinto bene nella postseason 2023-24 e sentivano che sarebbero stati una delle squadre più dominanti in Occidente quest’anno.

Invece, sono la nona testa di serie nella loro conferenza e hanno un record di 22-21.

Saranno più di una squadra di gioco e sperano di migliorare prima che arrivi la postseason.

Edwards è ancora una parte cruciale della squadra e ha avuto diversi grandi momenti nel 2024-25, ma le sue capacità di frizione devono migliorare.

