Le statistiche rivelano un possibile grosso problema per Matthew Stafford domenica

I Los Angeles Rams sono stati impressionanti mentre superavano i Minnesota Vikings per avanzare al turno di divisione dei playoff.

La loro difesa, che ha licenziato nove volte il quarterback del Minnesota Sam Darnold, è stata davvero impressionante, e il segnale di LA Matthew Stafford è stato lui stesso solido, andando 19 su 27 e lanciando due passaggi di touchdown.

Ma i Rams ora devono affrontare una prova molto dura quando affronteranno i Philadelphia Eagles al Lincoln Financial Field, e si prevede che nevichi il giorno della partita.

Questa previsione è una brutta notizia per Stafford, che è 1-8 e ha giocato molto male sulla neve nel corso degli anni, secondo Dov Kleiman.

Accidenti: #Ariete Il QB Matthew Stafford è TERRIBILE quando gioca nelle partite sulla neve: • 1-8 record

• 54,6% di completamento

• 11 intercettazioni

• 76,0 passer rating in quelle partite. Si prevede che nevichi a Philadelphia…😬 pic.twitter.com/7seos69k6y — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 18 gennaio 2025

Il tempo nevoso è considerato il vero tempo del calcio, soprattutto quando arrivano i playoff, e un certo numero di quarterback altrimenti bravi semplicemente non riescono a mantenere il loro solito livello di gioco in tali condizioni.

Questo sembra essere il caso di Stafford, che ha un tasso di completamento del 54,6% con 11 intercettazioni e un passer rating di 76,0 in quei nove giochi sulla neve.

Stafford è originario della Florida e ha giocato a football al liceo in Texas, e sebbene abbia giocato 12 stagioni per i Detroit Lions in un clima invernale molto rigido, la squadra ha giocato a lungo al Ford Field, che è uno stadio a cupola.

Ha guidato i Rams al campionato del Super Bowl solo tre anni fa, nel suo primo anno con loro, e dopo aver avuto una stagione triste nel 2022, si sono ripresi rapidamente grazie ad un eccellente draft.

Giovani stelle come il running back Kyren Williams, il wide receiver Puka Nacua, il difensivo Kobie Turner e il linebacker esordiente Jared Verse hanno ricostruito una squadra che stava diventando magra e vecchia.

Anche se Los Angeles perde questa partita, il suo futuro immediato dovrebbe essere luminoso fintanto che Stafford, che compirà 37 anni all’inizio del mese prossimo, rimarrà in buona salute e continuerà a giocare ad alto livello.

