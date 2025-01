Le storie del PGA Tour si dirigono a Torrey Pines

Lo swing della West Coast nel PGA Tour ha raggiunto la metà del Farmers Insurance Open di quest’anno a Torrey Pines a La Jolla, California.

Il torneo inizia mercoledì e termina sabato per evitare di competere con le partite della conferenza NFL di domenica.

Il francese Matthieu Pavon è il campione in carica e combatterà contro il numero 4 del mondo Hideki Matsuyama e il numero 8 Ludvig Åberg.

Il torneo di questa settimana sarà seguito da tre dei più grandi eventi del tour: il Pebble Beach Pro-Am, il WM Phoenix Open e il Genesis Invitational.

Ecco alcune delle storie di questa settimana al Farmers Insurance Open.

Genesis Invitational in viaggio

A causa del devastante incendio scoppiato a Pacific Palisades, in California, il PGA Tour sta riprogrammando il Genesis Invitational del mese prossimo, che avrebbe dovuto svolgersi al Riviera Country Club fuori Los Angeles dal 13 al 16 febbraio.

Il PGA Tour ha preso in considerazione diverse nuove sedi, ma sembra propendere per il ritorno a Torrey Pines, hanno detto fonti a ESPN questa settimana.

Il Genesis Invitational, ospitato da Tiger Woods, si giocherebbe sul più impegnativo South Course. Questa settimana il Farmers Insurance Open si gioca sui campi Nord e Sud.

Woods ha vinto otto volte al South Course, inclusi gli US Open del 2008.

“Ovviamente con l’amore che Woods ha per Torrey Pines, sembra facile”, ha detto Charley Hoffman, nativo di San Diego. “Ma in questo momento, ogni ragazzo nel settore sta lavorando per arrivare ai Genesis come me, se non ci sono. E come ragazzo della mia città natale, ovviamente vorrei che arrivasse qui.”

Riviera Country Club e Torrey Pines distano circa 123 miglia. L’infrastruttura sarebbe già pronta per supportare il Genesis Invitational, un evento esclusivo con una borsa di 20 milioni di dollari.

“Penso che la piattaforma qui a San Diego sarebbe un posto molto logico”, ha detto Hoffman. “Ma ci sono così tanti aspetti logistici (coinvolti nello spostare l’evento di tre o quattro settimane. Hotel, volontari, rebranding del sito web. C’è così tanto che il tour deve fare. È un compito arduo e so che sono all’altezza, ma comunque sarà un compito difficile scoprire tutto su dove andranno.”

Hoffman non è stato l’unico giocatore del PGA Tour a sostenere lo spostamento del Genesis Invitational a Torrey Pines.

“Nessun rifiuto da parte mia”, ha detto Aberg. “Portalo qui, per favore.

“Se viene qui, posso capire perché vengono qui”, ha detto Jason Day. “Ovviamente, Tiger’s ha avuto un enorme successo qui. Non è molto lontano da Los Angeles, è proprio in fondo alla strada. L’infrastruttura è già qui. È solo questione di se la città vuole mantenerla e come sarà.”

Indipendentemente da dove finirà il Genesis Invitational, Day ha detto che è importante che il tour continui a sostenere le persone colpite dagli incendi.

“Anche se stiamo parlando di un altro torneo in arrivo a San Diego, che è una grande cosa per San Diego, ci sono molte persone che sono lontane da casa, dove veniamo di solito, e tutto è normale”, ha detto Day. “Ci sono molte persone in difficoltà in questo momento, quindi non possiamo dimenticare neanche questo.

Il ritorno di Hoffman

Ci sono stati momenti nelle ultime stagioni in cui Hoffman si chiedeva se sarebbe stato ancora in grado di competere nel PGA Tour. Ora ha 48 anni e giocava contro giocatori molto più giovani, e anche un fastidioso infortunio alla schiena non ha aiutato le cose.

Hoffman ha ottenuto tre top-10 in 24 partenze la scorsa stagione. Il culmine è arrivato al WM Phoenix Open al TPC Scottsdale quando è caduto contro Nick Taylor alla seconda buca di un playoff.

Nel 2022-23, Hoffman non è entrato nella top 10 e ha mancato 18 tagli in 31 partenze del tour.

“Questa è la prima offseason probabilmente in tre o quattro anni in cui ho potuto lavorare, allenarmi, giocare e allenarmi”, ha detto Hoffman. “In passato, era come, ‘Okay, come posso prepararmi per centrare il PGA Tour?’ (La mia) schiena non era a posto.”

Il duro lavoro di Hoffman è stato ripagato la scorsa settimana all’American Express PGA West a La Quinta, in California. Ha condiviso il comando per 36 buche ed è arrivato quinto a 20 sotto, cinque colpi dietro il vincitore Sepp Straka.

“La risposta a questa domanda è al 100%. Non ero sicuro che sarei mai stato competitivo qui di nuovo”, ha detto Hoffman. “Ovviamente l’anno scorso a Phoenix ero competitivo. Il resto non era quello che volevo, ma quest’anno ovviamente è partito con il piede giusto e mi ha messo in lotta”.

Hoffman ha riunito una squadra per aiutarlo a rimettere in forma la schiena utilizzando sollevamento pesi, bagni freddi e saune a infrarossi.

Il nativo di San Diego inizierà il suo 27esimo PGA Tour a Torrey Pines. Si è qualificato per la prima volta per il Buick Invitational of California del 1994 come junior di 17 anni alla Poway High School di Poway, in California.

Ritorna il ‘Full Swing’

Netflix ha annunciato la data di uscita della terza stagione di “Full Swing”, il suo reality show che segue i golfisti del PGA Tour. La terza stagione sarà presentata in anteprima il 25 febbraio.

Secondo un comunicato stampa di mercoledì, la terza stagione si concentrerà sulle prestazioni da record del golfista numero 1 al mondo. 1 Scottie Scheffler nel 2024, la vita di Rory McIlroy dentro e fuori dal campo, la rinascita della star del LIV Golf Bryson DeChambeau e il ritorno di Keegan Bradley all’inaspettato capitano della Ryder Cup. .

La stagione includerà anche il tentativo di Min Woo Lee e di sua sorella Minjee di raggiungere le Olimpiadi di Parigi e il ritorno di Gary Woodland al tour dopo aver combattuto contro un tumore al cervello.

OHIO

Jason Day fa un putt durante il Pro-Am prima del Farmers Insurance Open a Torrey Pines. Sean M. Haffey/Getty Images

Jason Day è nato e cresciuto in Australia, ma alcuni anni fa si è trasferito a Westerville, Ohio, vicino alla città natale di sua moglie Ellie. Naturalmente, ha adottato l’Ohio State come la sua squadra di football universitaria preferita e annovera tra i suoi amici l’allenatore dei Buckeyes Ryan Day.

Day è stato entusiasta di vedere l’Ohio State sconfiggere Notre Dame 34-23 nel campionato nazionale CFP di lunedì sera ospitato da AT&T ad Atlanta. È stata una redenzione per Ryan Day, che è stato pesantemente criticato dopo che i Buckeyes hanno perso il quarto finale consecutivo della stagione regolare contro il Michigan.

“Devo ammettere che a tutte le persone che chiedevano la sua testa, ho detto: ‘Andiamo'”, ha detto Day. “So che abbiamo perso contro il Michigan nelle ultime quattro stagioni, e questo è grande per gli abitanti dell’Ohio: non possiamo perdere contro il Michigan. Ma preferirei un campionato piuttosto che perdere contro il Michigan ogni anno”.

Il vincitore del campionato PGA 2015 ha partecipato a un allenamento nello stato dell’Ohio nell’ottobre 2023. Ha anche rapporti con l’ex allenatore del Michigan Jim Harbaugh, con il quale ha giocato nella pro-am, e con l’ex allenatore dei Buckeyes Urban Meyer.

Ma Day si è guadagnato il rispetto di un allenatore dei Buckeyes con lo stesso cognome.

“È stato bello vederlo avere successo”, ha detto Day, che la scorsa settimana si è classificato terzo a 22-under all’American Express. “Ovviamente da quella partita del Michigan, tutta la squadra, i ragazzi si sono ripresi e hanno giocato in modo fantastico. È stato divertente da guardare.

“È incredibile vedere quante volte puoi ricevere un pugno e poi rialzarti, riorganizzarti e andare avanti. È stimolante vedere perché se sei mai stato a Columbus, Ohio, il football dell’Ohio State è la cosa vera. È una religione , molte persone lo sostengono e io lo sostengo.”