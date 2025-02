Le vittorie nervose di Liverpool guidate da Derby Chaos – Arne Slot

Il capo allenatore Liverpool Arne Slot ha dichiarato di credere che la prestazione nervosa della sua squadra contro Wolverhampton Wanderers fosse parzialmente guidata dalla frustrazione nel drammatico derby di Derby Merseyside di mercoledì con Everton.

Lupi foderati di Liverpool 2-1 ad Anfield, con gli obiettivi del primo tempo Muhammad ha torto E Luis Diaz Abbastanza per gli host guadagnare tre punti nonostante Matheus CunhaDopo la pausa c’è un eccellente sciopero.

Nella seconda metà era il partito di Vítor Pereira e crede che la persistente frustrazione della metà della settimana – quando James Tarkowski Ha segnato un equalizzatore di 98 minuti a Goodison Park – forse ha contribuito alla mostra della sua squadra.

“È ovvio che alla fine è stato un sollievo, soprattutto dopo quello che è successo mercoledì”, ha detto lo slot. “Gli ultimi otto minuti abbiamo ammesso che un obiettivo sono così frustrati perché sai che il momento può avere un impatto sulla prossima partita e sui giochi che appaiono.

“Oggi l’hai visto dopo di noi, quando abbiamo ammesso 2-1, che eravamo un po ‘un po'” per la prima volta in questa stagione. “Dopo aver ammesso l’ultimo minuto contro Everton, che era un po ‘nelle nostre teste.”

Ha aggiunto: “È così difficile vincere una partita di calcio – la gente dice:” Hai Salah, di cosa stai parlando? “No, è così difficile vincere ogni tre giorni, quindi è per questo che questa vittoria è importante per una grande settimana in cui speriamo di mostrare la stessa mentalità ma giochiamo meglio. “

Arne Slot è stato animato dopo la vittoria a Liverpool sui lupi domenica. Immagini di Peter Byrne/Pa via Getty Images

Lo slot ha anche confermato che la sua decisione di decollare Ibrahima A metà tempo era dovuto alle sue paure che il difensore avesse raccolto il secondo cartellino giallo, mentre il boss dei lupi Pereira disse alla sua conferenza di talk che Konaté doveva essere rilasciato prima della pausa.

“Sì, l’ho tolto (che potesse ottenere un secondo cartellino giallo)”, disse lo slot. “L’ho visto guadagnare il suo primo giallo – che era giallo morbido per me. Se avesse ottenuto il secondo per la pressione della spalla, sarebbe di nuovo giallo morbido, quindi sarebbe stato inviato per due gialli morbidi.

“Penso che l’arbitro si sia sentito lo stesso, quindi non (lo prenoto di nuovo). Pressione.

“Ma è così difficile per Ibou giocare 45 minuti di calcio contro una forte squadra di lupi, quindi ho dovuto toglierlo perché non puoi giocare a calcio con la conoscenza nella tua testa, non puoi fare un fallo contro come Buoni giocatori come hanno i lupi. “