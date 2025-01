L’East Team emerge come un serio pretendente per Cameron Johnson

Lo smantellamento e la ricostruzione dei Brooklyn Nets potrebbero continuare nelle prossime settimane e altre stelle potrebbero essere in arrivo.

Un giocatore da tenere d’occhio è Cameron Johnson, da settimane al centro delle voci commerciali.

Ora è emerso un nuovo potenziale corteggiatore per Johnson: gli Indiana Pacers.

Brett Siegel riporta tramite Legion Hoops che i Pacers e i Nets sono in trattativa.

Ha detto:

“I colloqui tra le due parti hanno portato a sussurri in tutto il campionato di un potenziale pacchetto che comprendesse Obi Toppin, Aaron Nesmith, almeno una scelta non protetta al primo turno e altre scelte al draft.”

REPORT: I Pacers sono emersi come seri pretendenti commerciali per Cameron Johnson dei Nets, per @BrettSiegelNBA “I colloqui tra le due parti hanno portato a sussurri in tutto il campionato di un potenziale pacchetto che comprendesse Obi Toppin, Aaron Nesmith, almeno una scelta non protetta al primo turno,… pic.twitter.com/DOoKPFpgHv — Legion Hoops (@LegionHoops) 6 gennaio 2025

Johnson rimane la principale risorsa commerciale di Brooklyn.

Ha una media di 19,5 punti, 4,3 rimbalzi e 3,0 assist a partita in questa stagione e sta ricevendo molta attenzione come la stella più brillante dei Nets.

Ciò significa che potrebbe essere la migliore possibilità per Brooklyn di fare una grande mossa, quindi vogliono davvero fare un accordo con i Pacers o aspettare di vedere cosa possono inventare le altre squadre nelle prossime settimane?

Manca ormai un mese alla scadenza per lo scambio dell’NBA e i Nets dovranno valutare tutte le loro opzioni con Johnson e tutti gli altri giocatori che vogliono scambiare.

La settimana scorsa è stato riferito che i Nets non sono contenti di un lento processo di ricostruzione.

Vogliono invece lavorare velocemente e sono interessati a talenti e scelte che possano aiutarli a ricominciare a vincere il prima possibile.

Questo non sarà un processo lento per Brooklyn, e lo terranno in considerazione quando prenderanno in considerazione uno scambio per Johnson.

I Pacers hanno molto da offrire, ma sarà sufficiente per i Nets e i loro piani ambiziosi?

PROSSIMO: Secondo quanto riferito, 2 squadre in “Hot Pursuit” di Cameron Johnson