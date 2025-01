LeBron e Bronny James rejeitam a oportunidade de competir juntos no fim de semana do NBA All-Star de 2025, diz o relatório

Não haverá momento pai-filho na quadra entre LeBron James e Bronny James em NBA O fim de semana All-Star deste ano. LeBron e Bronny receberam um convite para competir no Skills Challenge, mas a dupla pai e filho do Lakers recusou. De acordo com Chris Haynes. Bronny também recebeu um convite para ser um dos jogadores da G League para competir no Rising Stars Challenge, que ele também recusou.

Não está claro por que a dupla de James se recusou a participar, mas se tivessem aceitado, teriam sido a primeira dupla de pai e filho a competir no Skills Challenge, que fará parte das festividades All-Star Saturday Night em 15 de dezembro. .

LeBron nunca competiu em um evento All-Star Saturday Night, apesar de muitos apelos públicos de fãs e membros da mídia para que ele participasse do concurso de enterrada. Ele brincou com a ideia no início de sua carreira, principalmente dizendo em 2009 que estava “colocar (preliminarmente) seu nome no concurso de enterrada de 2010.” Isso nunca aconteceu, e em 2023 LeBron revelou que era “Ele nunca quis alcançar nada” em sua carreira.

Não só provavelmente nunca veremos LeBron no concurso de enterrada, mas com este convite recusado no Skills Challenge, ele provavelmente se aposentará sem que o vejamos competir em qualquer um dos eventos All-Star de sábado à noite.

Para Bronny, é bastante surpreendente que ele não tenha aceitado a oferta pelo menos para o Rising Stars Challenge, especialmente considerando o formato renovado poderia ter nos proporcionado um possível confronto entre pai e filho durante o All-Star Game. A liga anunciou uma reformulação completa no funcionamento do All-Star Game, onde os 24 All-Stars serão divididos em três times de oito jogadores. Eles jogarão um minitorneio que também contará com a equipe vencedora do Rising Stars Challenge.

Se Bronny tivesse feito parte do time vencedor do Rising Stars, e se o time All-Star de LeBron também tivesse vencido, eles poderiam ter se encontrado em um jogo do campeonato. Isso certamente seria uma televisão obrigatória. Infelizmente, parece que seremos privados desse entretenimento.

LeBron e Bronny fizeram NBA história ao dividir a quadra na abertura da temporada do Lakers contra o Timberwolves em outubro, tornando-se a primeira dupla de pai e filho da liga a jogar juntos. Bronny, uma escolha de segunda rodada em junho passado Draft da NBAEle disputou 11 partidas pelo Lakers nesta temporada, marcando quatro pontos e fazendo apenas uma de suas 10 tentativas de field goal. Bronny teve média de 14,7 pontos, 4,4 rebotes e 4,3 assistências por jogo com o South Bay Lakers, afiliado do time na G League.