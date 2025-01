LeBron, il più votato Giannis guida i titolari All-Star dell’NBA

LeBron James ha esteso il suo record a 21 selezioni All-Star giovedì sera quando è stato nuovamente nominato titolare dell’NBA Biggest Sweepstakes di quest’anno.

James, che ha compiuto 40 anni il mese scorso, ha esteso la sua serie di vittorie consecutive dopo aver superato le 19 scelte di Kareem Abdul-Jabbar l’anno scorso. Sarà affiancato nella formazione titolare della Western Conference dal Denver Nuggets Center Nikola Jokic, il Most Valuable Player in carica dell’NBA; L’attaccante dei Phoenix Suns Kevin Durant, che è al quarto posto con 15 scelte; Shai Gilgeous-Alexander, guardia del tuono di Oklahoma City; e la guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry.

La stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, nel frattempo, ha guidato tutti i giocatori nel voto dei fan per la seconda stagione consecutiva ed è stata raggiunta dall’attaccante dei Boston Celtics Jayson Tatum, dalla guardia dei Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell e dai compagni di squadra dei New York Knicks nello Starting Five della Eastern Conference.

Principianti All-Star dell’NBA Conferenza Orientale

Jalen Brunson, Knicks

Donovan Mitchell, I Cavalieri

Karl-Anthony Towns, Knicks

Jayson Tatum, Celtics

Giannis Antetokounmpo, Bucks Conferenza occidentale

Stephen Curry, Guerrieri

Shai Gilgeous-Alexander, Tuono

Kevin Durant, Suns

LeBron James, Lakers

Nikola Jokic, Nuggets

James, che avrebbe dovuto affrontare Tatum e i Celtics giovedì a Los Angeles, sta segnando una media di 23,7 punti, 7,5 rimbalzi e 9 assist per i Lakers, che rimangono al sesto posto nella Western Conference, un livello di produzione senza precedenti per un giocatore alla sua età. Nel frattempo, Durant si è unito ai membri della Hall of Fame Tim Duncan, Kevin Garnett e Shaquille O’Neal con 15 selezioni all-star, dietro solo a James, Abdul-Jabbar e al defunto Kobe Bryant (18).

Guadagnandosi la sua settima selezione All-Star, Jokic sta vivendo un’altra stagione stellare per i Nuggets, con una media di 30,1 punti, 13,2 rimbalzi e 9,9 assist con il 56% di tiri dal campo e il 47% da 3 punti. Curry torna alla formazione titolare dopo essere stato una riserva l’anno scorso, poiché la partita si giocherà nella sua arena di casa a San Francisco. Farà la sua undicesima presenza assoluta nelle ultime settimane ed è l’unico voto ravvicinato tra le scelte occidentali nelle ultime settimane.

Non c’è stato certamente alcun dramma nel riportare Gilgeous-Alexander alla formazione titolare per la seconda stagione consecutiva. Fresco della sua prima partita da 50 punti mercoledì sera contro i Jazz nello Utah, Gilgeous-Alexander ha una media di 32 punti, 5,4 rimbalzi e 6,1 assist per i Thunder della major occidentale.

In Oriente, Antetokounmpo, ora nono All-Star, ha aperto la strada. Era la sesta apparizione sia per Tatum che per Mitchell, che avrebbero dovuto essere i titolari insieme ad Antetokounmpo, nonché il primo inizio All-Star della città nella sua prima stagione a New York dopo le sue prime nove stagioni con i Minnesota Timberwolves. le quattro volte come riserva.

Le formazioni iniziali vengono selezionate da un sistema di voto ibrido, con il 50% dei voti provenienti dalle schede elettorali e il 25% dai media e dai giocatori attuali.

L’unico punto di partenza che ha davvero colpito il ricevitore che è entrato nella rivelazione di giovedì è stato l’altro titolare dell’Est accanto a Mitchell nella zona di difesa. Nel mix c’erano Brunson, la guardia degli Charlotte Hornets Lamelo Ball – che ha finito con il maggior numero di fan tra le guardie dell’Est – e la guardia dei Bucks Damian Lillard.

Alla fine, è stato Brunson ad ottenere il posto.

Sette riserve di ciascuna conferenza verranno presentate giovedì prossimo su TNT in base al voto degli allenatori di ciascuna conferenza.

Gli allenatori dell’All-Star Game di quest’anno saranno Mark Daignault dei Thunder e Kenny Atkinson dei Cavaliers. A causa di un cambiamento nel formato di questa stagione – che prevede 24 All-Stars divisi tra tre squadre, più la squadra vincente della Rising Stars Challenge di venerdì sera – gli assistenti allenatori dei Thunder e dei Cavaliers allenano due squadre.